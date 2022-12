Um carro invadiu a principal procissão católica de Santarém, no Pará, na madrugada desde domingo (4), atropelando 16 pessoas e deixando ao menos dois mortos. A 28ª Caminhada de Fé com Maria faz parte das festividades de Nossa Senhora da Conceição, padroeira da Arquidiocese de Santarém, e percorre 37 quilômetros entre Mojuí dos Campos e Santarém.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) no estado, por volta de 01h30, equipes da corporação, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e de órgãos municipais escoltavam fiéis que participavam da procissão, que reuniu milhares de pessoas.

“Lamentavelmente, nas imediações do 8º Batalhão de Engenharia de Construção na BR-163, um veículo modelo Fiat Strada, com os faróis apagados, avançou contra os policiais da PRF que realizam o controle de fluxo no local, resultando no atropelamento de 16 (dezesseis) romeiros, sendo confirmado, até o momento, dois mortos”, informou a nota da PRF.

Os mortos no acidente são Ângela Maria Gomes Moraes e o filho dela Marcírio Mendes Moraes Neto. A PRF informou que o carro tentou fugir do local, sendo perseguido por viaturas das forças de segurança, que alcançaram o veículo. Os três ocupantes do carro foram presos com altos níveis de álcool constatados pelo teste de alcoolemia.

“O condutor foi submetido ao teste do etilômetro, sendo constatado o resultado de 0,46 mg/l de álcool por litro de ar alveolar, configurando o crime de trânsito. Os outros dois passageiros do veículo também foram submetidos ao teste, sendo constatado a embriaguez em ambos, com resultados de 0,46 mg/l e 1,02 mg/l”.

O limite previsto no código Brasileiro de Trânsito é de 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar. Os três homens foram encaminhados à delegacia Santarém.

Segundo a PRF, as vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas pelo Serviço Atendimento Médico de Urgência (Samu) ao Posto de Saúde Municipal de Santarém. Sete pessoas ficaram feridas.

“A PRF lamenta profundamente o ocorrido e presta solidariedade aos familiares e amigos das vítimas e participantes da caminhada e esclarece que segue investigando a dinâmica do acidente e colaborando para rigorosa elucidação dos fatos”.

Notas de Pesar

Em nota publicada em suas redes sociais, a Arquidiocese de Santarém, entidade organizadora do evento, manifestou “profundo pesar e solidariedade” pelas vítimas do “lamentável acidente”.

“Neste momento de dor, rogamos ao Nosso Senhor Jesus Cristo que receba em sua morada celeste as vítimas fatais, e lhes conceda em sua infinita misericórdia o descanso eterno. Ao mesmo tempo, manifestamos o nosso apoio e a nossa solidariedade às vítimas internadas nos hospitais da cidade, e imploramos a Nossa Senhora da Conceição, a intercessão pela plena recuperação de todos”, diz a nota da Arquidiocese.

A prefeitura de Santarém também divulgou nota em que manifesta “voto de profundo pesar” pelo falecimento de Ângela e Marcírio.

“Manifestamos ainda nossa solidariedade e condolências aos familiares e amigos e estamos com nossas equipes acompanhando e à disposição dos familiares desde a hora do ocorrido. Que Deus conforte a família nesse momento difícil de perda e de dor”.

A 28ª Caminhada de Fé com Maria saiu do campo Nogueirão, em Mojuí dos Campos, onde ocorreram shows de bandas católicas e a Missa de Envio da Caminhada antes do início da procissão. O encerramento seria na Praça da Matriz, em Santarém, mas foi cancelado devido ao acidente.

