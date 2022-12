SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um turista de Goiás desapareceu no mar da praia de Guarajuba, na Bahia, após ajudar a salvar o filho, que se afogava no local.

O homem, identificado como Danilo Torrano, natural de Trindade, estava na praia a turismo quando o incidente ocorreu, na tarde do sábado (3).

O que se sabe. Segundo a Defesa Civil de Camaçari, responsável pela fiscalização na praia de Guarajuba, a criança de 10 anos foi retirada da água com ajuda de outros banhistas, mas Danilo desapareceu no mar em seguida.

Em nota, o Corpo de Bombeiros da Bahia informou que recebeu o acionamento para o local por volta das 18h deste sábado.

Em nota, a Defesa Civil de Camaçari explicou que os salva-vidas ficam na praia de Guarajuba até as 17h. O órgão disse, ainda, que foi acionado com informações sobre o afogamento por volta das 18h do sábado.

Operação na praia. As buscas foram paralisadas no fim do sábado e retomadas na manhã de hoje. Por volta das 16h, Danilo Torrano ainda não tinha sido encontrado.

Segundo a Defesa Civil, "todos os salva-vidas dos 42 km da costa estão fazendo o monitoramento e as buscas para encontrar o corpo".