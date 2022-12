SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As agências bancárias terão expediente especial nos dias de jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo, segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos). O Brasil entra em campo nesta segunda-feira (5), às 16h, contra a Coreia do Sul, em jogo válido pelas oitavas de final.

Conforme comunicado da Febraban, agências vão atender das 9h às 14h. Nos estados com diferença de uma hora em relação ao horário de Brasília, o atendimento será das 8h às 13h. Naqueles em que a diferença é de duas horas, o atendimento ocorrerá das 7h às 12h.

RODÍZIO

O rodízio de veículos na cidade de São Paulo será mantido nos dias de jogos, segundo a prefeitura. Nesta segunda, veículos com placas final 1 e 2 não podem circular no minianel viário da capital das 7h às 10h e das 17h às 20h.

Se o torcedor tiver veículo com esse final de placa e decidir usá-lo para chegar em casa ou outro local para assistir a partida, vai precisar desembolsar R$ 130,16 para pagar a multa e ainda receberá quatro pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

TRANSPORTE PÚBLICO

A SPTrans afirma que a população contará com 100% da frota a partir das 13h, três horas antes do jogo, para que os usuários do transportes público consigam se deslocar a tempo até o local onde vão acompanhar a partida.

O horário de pico no Metrô e na CPTM, segundo a assessoria de imprensa, será antecipado para as 14h.

Já a ViaMobilidade e a ViaQuatro vão inserir mais trens de acordo com a demanda nos dias e horários de jogos, bem como o aumento do efetivo nas estações próximas a locais que tradicionalmente atraem público para assistir às partidas.

A EMTU informou que haverá reforço na oferta de viagens a partir das 14h, com antecipação do horário de pico da tarde e monitoramento da demanda para eventuais ajustes na programação horária.

SAÚDE

A vacinação contra Covid-19, poliomielite e multivacinação acontecerá normalmente nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e AMAs (Assistência Médica Ambulatorial)/UBSs Integradas, das 7h às 19h.

Os hospitais veterinários públicos -unidades Norte, Sul, Leste e Oeste- manterão o atendimento habitual.

POUPATEMPO

O atendimento dos postos acontecerá de forma parcial durante os jogos do Brasil, com funcionamento até as 14h.

EDUCAÇÃO

O expediente das escolas da rede municipal poderá ser suspenso duas horas antes de cada jogo da seleção brasileira na Copa. As unidades educacionais da administração direta e conveniadas têm autonomia e podem optar por realizar suas atividades durante as partidas, de acordo com seus calendários e necessidades das comunidades em que estão inseridas.

Quem decidir suspender o expediente deverá realizar reposição de conteúdo posteriormente, assim como as horas de trabalho dos servidores.

MERCADOS MUNICIPAIS E SACOLÕES

Os mercados municipais que abrem às segundas-feiras vão fechar meia hora antes do jogo.

CORREIOS

As agências encerrarão o expediente uma hora antes do início da partida.

PARQUES

Os parques municipais urbanos abrirão normalmente, exceto os parques naturais, que fecham

todas segundas para manutenção.

Os viveiros municipais Harry Blossfeld, Arthur Etzel e Manequinho Lopes e a Umapaz terão expediente até duas horas antes das partidas.

O Planetário do Carmo não abre.

CENTROS ESPORTIVOS

Os centros esportivos estarão abertos; suas secretarias funcionarão em regime de plantão após as 14h.

PESSOA COM DEFICIÊNCIA

As unidades da Central de Intermediação em Libras funcionarão, com atendimento 24 horas. Elas fazem a mediação na comunicação entre pessoas com deficiência auditiva e surdos no atendimento em qualquer serviço público na cidade.