SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cerca de 252,6 mil motoristas do estado de São Paulo, que tiveram a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) vencida entre março e abril deste ano, têm até o fim de dezembro para renovar o documento, segundo o Detran-SP (Departamento de Trânsito de São Paulo).

A renovação das CNHs foi suspensa em março de 2020 por causa da pandemia de Covid-19. Em novembro de 2021 o Contran (Conselho Nacional de Trânsito) reabriu o serviço, com um escalonamento de datas, de acordo com o mês de vencimento para renovação, que vai até agosto de 2023.

Assim, as CNHs que venceram em março e abril de 2022 deverão ser renovadas até o fim de dezembro. No mês que vem é a vez dos que tiveram o documento vencido em maio passado.

Quem não renovar a CNH no prazo estabelecido corre do risco de ser multado em R$ 293,47 e somar sete pontos na carteira de habilitação, conforme determina o CTB (Código de Trânsito Brasileiro).

A solicitação de renovação do documento pode ser feita de forma online, pelo portal do Detran-SP ou do Poupatempo, aplicativo Poupatempo Digital ou pelo WhatsApp do departamento de trânsito paulista (11) 2178-9494.

Quem renovar a habilitação ainda vai ser beneficiado pelo novo CTB, que ampliou a validade da CNH para 10 anos para motoristas com menos de 50 anos -antes a validade era de 5 anos.

COMO RENOVAR A CARTEIRA DE HABILITAÇÃO EM SÃO PAULO

Taxa

R$ R$ 116,50 (que inclui envio do documento pelos Correios)

Presencialmente

É preciso fazer agendamento no site do Poupatempo

Pela internet

Site Detran-SP

Site do Poupatempo

Por WhatsApp

11 2178-9494

Para utilizar, o usuário pode salvar o contato no celular pelo número 11 2178-9494

A partir daí

Motorista faz agendamento de exame médico em clínica indicada pelo departamento

Após realização do exame paga-se a taxa

Aguardar orientações via e-mail para acessar a CNH Digital

O código de segurança para acessar a CNH digital também pode ser consultado pelos canais eletrônicos do Poupatempo

A CNH física será entregue em casa pelos Correios

Por aplicativo | veja o passo a passo

Acesse a loja do seu celular e procure pelo aplicativo do Poupatempo

Após instalado, abra a ferramenta na aba serviços e siga o seguinte caminho: CNH e, depois, renovação de CNH

Preencha os dados solicitados

O aplicativo mostra sua foto e dados da CNH anterior

Escolha data, horário e local para agendamento do exame médico

Após realização do exame, o motorista deve pagar a taxa

A CNH será entregue em casa

Se o motorista exercer atividade remunerada, também precisará agendar exame psicológico

Renovação das categorias C, D ou E

Primeiro passo é marcar exame toxicológico em um laboratório credenciado pelo Denatran (Departamento Nacional de Trânsito)

CNH no formato digital

Válida em todo o país e pode substituir a física

Acessada pelo aplicativo da CDT (Carteira Digital de Trânsito) disponível nos sistemas operacionais Android e iOS

Fique atento

A CNH precisa estar em situação regular (nem suspensa nem cassada) para ser renovada

É preciso estar com a habilitação vencida ou a 30 dias do vencimento

Não ter processo de suspensão ou cassação em andamento

Fonte: Detran-SP