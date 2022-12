SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Criminosos colocaram fogo em um ônibus e em dois carros durante uma tentativa de assalto a caixas eletrônicos em um supermercado no Parque Residencial Cocaia, na zona sul de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira (5).

Os veículos incendiados foram atravessados e bloquearam ruas do bairro, atrapalhando a circulação de moradores da região no início da manhã.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo foi apagado por volta das 3h e ninguém ficou ferido.

A SPTrans informou que um dos ônibus usado pelos criminosos para bloquear o trânsito era destinado a funcionários. O outro, que foi incendiado, é um veículo da linha Terminal Grajaú-Jardim Gaivotas que trafegava pela rua Rubens de Oliveira com a Estrada Canal da Cocaia. Os ônibus seguem no local para perícia.

"A empresa repudia qualquer tipo de agressão, violência e discriminação no transporte e nas dependências públicas e realiza campanhas educativas sobre tolerância e respeito em materiais afixados nos ônibus, terminais e publicados em seus perfis nas redes sociais", diz nota da SPTrans.

As linhas que circulam pela região estão sendo desviadas.

Moradores do bairro ouviram tiros e barulhos de explosão durante a madrugada, a partir das 2h. Os ladrões usaram explosivos para tentar roubar dinheiro dos caixas eletrônicos. Ainda não há informações oficiais sobre a ação ou se alguma quantia foi realmente levada.

"Acordei com estrondos", disse um dos moradores em uma rede social. Outra contou que precisou deitar no chão da cozinha por causa dos tiros e explosões.

Imagens registradas por vizinhos do supermercado mostram o barulho de tiros e o incêndio nos veículos. O barulho do helicóptero da Polícia Militar circulando pela região no meio da madrugada também chamou a atenção.

Veja linhas de ônibus afetadas:

5362-10 Pq. Res. Cocaia - Pça. Da Sé

6034-10 Pq. Res. Cocaia - Term. Grajaú

6074-10 Jd. Gaivotas - Est. Jurubatuba

6078-10 Cantinho Do Céu - Shop. Interlagos

6115-10 Cantinho Do Céu - Term. Grajaú

6726-10 Term. Grajaú - Jd. Gaivotas

675G-10 Pq. Res. Cocaia - Metrô Jabaquara

Sentido Centro: Sem alteração.

Sentido Bairro: Normal pela Estrada Canal do Cocaia, Av. Dona Belmira Marin, prosseguindo normal.