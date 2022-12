SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A manhã desta segunda-feira (5) dos usuários do transporte público de São Paulo tem sido de caos devido a um problema na Linha 12-safira da CPTM, que continua funcionando com interrupção no trecho entre as estações Engenheiro Goulart e Tatuapé.

Foram acionados 80 ônibus do sistema Paese (Plano de Apoio Entre Empresas em Situação de Emergência). Os veículos estão circulando superlotados e uma multidão espera nas imediações das estações para tentar embarcar.

O problema ocorre desde sábado (3), quando um trem de carga descarrilou na madrugada, deixando a via e a linha 11-coral operando parcialmente.

A Folha de S.Paulo questionou a CPTM sobre a oferta de ônibus do sistema Paese e se seria possível um aumento da frota, mas ainda não recebeu posicionamento.

A SPTrans informou que todas as informações são de responsabilidade da CPTM, pois é a companhia que decide e solicita o número de ônibus que julga necessário para atender a demanda.

Nas redes sociais dezenas de trabalhadores e estudantes que tentam chegar aos seus destinos nessa manhã, reclamam da situação.

"Absurdo como o trabalhador tem que enfrentar tamanho descaso", escreveu uma usuária identificada como Eliana Barboza.

"A operação Paese é aquele tapa buraco que não funciona, poder público tem várias experiências com essa operação e ela sempre deixa a desejar, aprender com erros passados não é o forte do governo estadual de SP", disse Natan Ewer.

A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) recomenda que os motoristas evitem nesta segunda-feira as avenidas Radial Leste e Celso Garcia, optando pela marginal Tietê. A Companhia disse que vai reforçar as equipes de agentes e viaturas nos principais cruzamentos da região do Tatuapé e ao longo das rotas da operação Paese.