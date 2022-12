SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O corpo do turista de Goiás que havia desaparecido após tentar salvar o filho de 10 anos de um afogamento foi encontrado na manhã desta segunda (5) na praia de Barra do Jacuípe, em Camaçari (BA). Danilo Torrano Rios estava desaparecido desde sábado (3), após entrar no mar na praia de Guarajuba.

Segundo a Polícia Civil, o DPT foi acionado e a 33ª DT de Monte Gordo expediu as guias para remoção do corpo e perícia.

Danilo era natural de Trindade (GO) e estava na praia à tarde quando ocorreu o incidente.

A criança de 10 anos foi retirada da água com ajuda de outros banhistas, mas Danilo desapareceu no mar em seguida.

Em nota, o Corpo de Bombeiros da Bahia informou que recebeu o acionamento para o local por volta das 18h do sábado (3).

A Defesa Civil de Camaçari explicou que os salva-vidas ficam na praia de Guarajuba até as 17h. O órgão disse, ainda, que foi acionado com informações sobre o afogamento por volta das 18h do mesmo dia.