SÃO CARLOS, SP (FOLHAPRESS) - O dinossauro Natovenator polydontus pertencia à família do famoso velociraptor da série "Jurassic Park", mas sua anatomia era completamente diferente, lembrando uma mistura bizarra de ganso com pinguim. Para os cientistas responsáveis pela descrição da espécie, o bicho vivia do mesmo jeito que muitas aves aquáticas de hoje, mergulhando para capturar peixes.

A conclusão surpreendente acaba de ser publicada por uma equipe internacional de cientistas na revista especializada Communications Biology. Se a análise estiver correta, trata-se de mais uma evidência de que os dinossauros foram capazes de adquirir os mais diferentes estilos de vida ao longo de sua evolução, não ficando restritos aos papéis de herbívoros ou predadores terrestres, como parecia até pouco tempo atrás.

Com crânio quase completo e boa parte do esqueleto preservado, o N. polydontus viveu há pouco mais de 70 milhões de anos onde hoje é a Mongólia. Entre os responsáveis pelo trabalho, liderados por Sungjin Lee, da Universidade Nacional de Seul, há pesquisadores da Coreia do Sul, do Canadá e da própria Mongólia.

O nome científico já dá indicações claras de como os paleontólogos imaginam seu estilo de vida. Numa mistura de latim e grego, seu significado é "Caçador que nada, com muitos dentes".

Além do focinho em forma de "bico de pato" e do pescoço muito fino e alongado em comparação com o de outros dinossauros carnívoros, o tronco do animal também apresenta uma série de características que lembram as das aves mergulhadoras de hoje, como os pinguins e os biguás.

A estrutura geral do corpo é afunilada e aparentemente hidrodinâmica, ou seja, facilitaria os deslocamentos do bicho dentro d'água. Uma das adaptações ligadas a esse fato em seu esqueleto é o posicionamento das costelas, que ficavam voltadas para a parte de trás do tronco --algo que os pesquisadores compararam com diversas aves aquáticas existentes hoje no estudo, mostrando a semelhança com o N. polydontus. Além disso, o tórax era relativamente achatado, com formato de barril. Por fim, os dentes numerosos parecem bem adaptados para a captura de peixes.

Esses dados são importantes porque, ao contrário do que muita gente imagina, os outros répteis que colonizaram ambientes aquáticos durante a Era dos Dinossauros, como os ictiossauros (que lembram vagamente golfinhos) e os plesiossauros (de pescoço alongado), não tinham parentesco próximo com os dinos.

Alguns estudos recentes têm proposto que grandes dinossauros predadores, como o Spinosaurus, poderiam ter passado boa parte do tempo na água, caçando feito os jacarés atuais, mas a nova espécie da Mongólia é a que mostra as características mais claramente ligadas à vida (parcialmente) debaixo d'água.

Como não era capaz de voar, o Natovenator pode ter pulado de rochas para dentro d'água em busca de suas presas. É bem possível que as patas dianteiras fossem usadas como seu principal "motor de propulsão" subaquático.