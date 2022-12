SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O corpo do homem que foi levado pela enxurrada durante um temporal que atingiu São Bernardo do Campo (ABC), na tarde de sábado (3) foi localizado em um córrego na manhã desta segunda-feira (5).

O Corpo de Bombeiros informou ter sido acionado por volta das 7h20 por pessoas que avistaram um corpo no ribeirão dos Meninos, na altura da avenida Lauro Gomes.

A vítima, um homem de 41 anos, caiu em um córrego que passa pela rua Cravinhos, no bairro Baeta Neves, após ser arrastado pela força das águas. A distância do ponto onde a vítima caiu e o local em que foi encontrada é de 5 km.

No sábado, pouco tempo após o ocorrido, três equipes foram encaminhadas ao local. No entanto, cerca de duas horas após chegarem ao ponto, o Corpo de Bombeiros anunciou que havia suspendido os trabalhos, devido as fortes correntezas no rio.

Os trabalhos foram retomados na manhã de domingo (4). Equipes da corporação percorreram o piscinão do rio Tamanduateí, estação de tratamento de Heliópolis, além das margens do rio Pinheiros.

No dia em que a vítima caiu no córrego, de acordo com o Corpo de Bombeiros, entre meia-noite e 17h24 ocorrerem 67 chamados para quedas de árvore nas cidades de Osasco, Santo André e São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Outros 16 acionamentos foram em virtude de enchentes. Na capital, em Moema, Bela Vista, Liberdade e Parque São Domingos, além da cidade de São Bernardo do Campo.

O temporal que também atingiu o ABC foi causado pelo tempo abafado, que ajudou a gerar áreas de instabilidade sobre a Grande São Paulo. De acordo com os dados do radar meteorológico da Prefeitura de São Paulo, os pontos mais intensos se concentram no ABC paulista, atingindo de forma mais isolada as zonas sul, sudeste e leste, que fazem divisa com essa região.