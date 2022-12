BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Nove cidades em Espírito Santo apresentam alto risco de deslizamento de encostas por causa das fortes chuvas que atingem o estado, conforme boletim divulgado pela Defesa Civil. O número de capixabas desabrigados aumentou de 813 para 889 entre domingo (4) e esta segunda (5).

Os desabrigados são moradores que tiveram a residência afetada pelas chuvas e precisam de abrigo do poder público. Já o número de desalojados, que são vítimas das chuvas que precisam deixar suas casas mas têm para onde ir, como casas de parentes, reduziu no estado de ontem para hoje, passando de 3.238 para 3.075, queda de 163.

Uma barragem de água em Colatina tem risco de rompimento. Equipes da Defesa Civil estão no local para avaliar a estrutura. A população que vive próxima à barragem foi aconselhada a deixar suas residências.

Duas estradas federais que cortam o estado seguem com interdições totais. A BR-101 está paralisada em dois pontos. Em Linhares, por alagamento, e Aracruz, pela abertura de uma cratera na pista. A outra rodovia federal com trânsito interrompido é a BR-259, em Colatina, por erosão.

Estragos causados pelas chuvas são registrados nas rodovias estaduais, que também apresentam interdições totais. A ES-010, em São Mateus, tem trecho submerso entre os quilômetros 186 e 188. A ES-230, em Vila Valério, rodovia de terra, não apresenta condições de tráfego. Outras oito estradas estaduais estão com restrições de trânsito, mas sem interdições totais.

A previsão do tempo para o estado nesta segunda-feira é de diminuição da nebulosidade e aumento da temperatura na maior parte do estado, conforme informações divulgadas pela Defesa Civil. Para esta terça (6), a previsão é de pancadas na região nordeste do estado.

A cidade com mais desabrigados em Espírito Santo até o momento é Viana, total de 328. No município, que fica na região metropolitana de Vitória, foi a única morte em razão das chuvas no estado até o momento: um homem vítima de desabamento de sua casa, na quinta (1º).