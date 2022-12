SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um casal desapareceu na tarde deste domingo (4), na Cachoeira do Poço das Virgens, na estrada Evangelista de Souza, na região de Parelheiros, extremo sul de São Paulo, após ser arrastado pela correnteza devido à tromba d'água.

Outras seis pessoas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros e estão bem, segundo informações da corporação.

Os bombeiros planejam retomar as buscas no local assim que o tempo melhorar.

Visitar cachoeiras em período chuvoso é uma atividade de risco, segundo especialistas e viajantes. Como mostrou reportagem da Folha de S.Paulo em janeiro, as consequências das nuvens carregadas no céu podem impactar até mesmo quando a chuva não cai diretamente no local a ser visitado.

Além do perigo de um grande volume de água atingir a cachoeira e arrastar turistas, a chuva pode movimentar uma grande quantidade de detritos como troncos e rochas, que podem atingir quem estiver na região.

Cuidados em cachoeiras Se o turista perceber um tempo chuvoso há muitos dias, deve-se evitar trilhar por rios, encostas, rochedos, e cachoeiras. Procurar saber também se já aconteceu tromba d'água naquele local. Há o risco de detritos, como troncos, galhos, etc., serem arrastados naturalmente pela correnteza do rio e arremessados nas quedas d'água. Trilhas ou passeios realizados em ou próximos de escarpas, paredões de rocha ou similares merecem atenção constante.