SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As linhas 11-coral, 12-safira e o Expresso Aeroporto da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) voltaram a operar normalmente nesta terça-feira (6), após a realização dos reparos do trecho danificado pelo descarrilamento do trem de carga operado pela MRS Logística, na madrugada do último sábado (3), próximo à Estação Tatuapé.

Na segunda-feira (5), os passageiros tiveram uma manhã de caos por causa dos problemas enfrentados nas duas linhas. O sistema Paese - acionado em caso de falhas-, não deu conta da demanda.

De acordo com a CPTM, depois da solução dos problemas, a partir das 4h desta terça, a transferência com o Metrô na Estação Tatuapé não está mais aberta de forma gratuita, assim como o sistema Paese foi cancelado.

Desde a madrugada de sábado, quando aconteceu o acidente, os técnicos da CPTM e da MRS trabalharam de forma ininterrupta, informou a companhia, para a retirada das peças das vias e recomposição dos trilhos. Foram cinco locomotivas com 16 vagões de carga, sendo dez de areia e seis de bobina de aço (com 14 bobinas pesando 30 toneladas cada).

"A investigação das causas do acidente é realizada pela CPTM, em conjunto com a MRS, por meio das Copese (Comissões Permanentes de Segurança em Sistemas Operacionais) das duas empresas, que têm por objetivo monitorar e analisar ocorrências", destacou a CPTM.

Reclamações Ontem, nas redes sociais, dezenas de trabalhadores e estudantes que tentavam chegar aos seus destinos reclamaram da situação.

"Absurdo como o trabalhador tem que enfrentar tamanho descaso", escreveu uma usuária identificada como Eliana Barboza.

"A operação Paese é aquele tapa buraco que não funciona, poder público tem várias experiências com essa operação e ela sempre deixa a desejar, aprender com erros passados não é o forte do governo estadual de SP", disse Natan Ewer.

Pela manhã foram acionados 80 ônibus do sistema Paese. Os veículos circularam superlotados e uma multidão esperava nas imediações das estações para tentar embarcar.

Milhares de pessoas foram afetadas por conta dos problemas de circulação das linhas, causados pelo descarrilamento.