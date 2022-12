SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um menino de 12 anos morreu após cair em uma caixa de drenagem pluvial em Franco da Rocha (SP), na segunda-feira (5). Segundo a prefeitura, quatro crianças brincavam na canaleta do equipamento em um terreno particular no bairro Jardim Alice.

Localizada na Grande São Paulo, a cidade tem recebido alto volume de chuvas nos últimos dias, com transbordo do ribeirão Eusébio no sábado (3), segundo alerta emitido pelo município.

A caixa de drenagem pluvial recebe a água da chuva por meio de uma canaleta, onde as crianças brincavam. Segundo a prefeitura, elas escorregaram até a caixa, que não tem tampa, foram socorridas por moradores e levadas até a UPA mais próxima.

"Uma das crianças chegou já em estado bastante grave e faleceu. O menino tinha 12 anos de idade. As outras três crianças foram atendidas na unidade, com ferimentos leves, e tiveram alta na noite de ontem", diz a prefeitura, em nota.

Ainda, a administração municipal diz que a causa da morte ainda está sendo avaliada pelo IML (Instituto Médico Legal) e que está à disposição da família.

Nas redes sociais, moradores criticaram o fato de a caixa estar sem tampa. Perguntada sobre a falta da cobertura e se havia reparos em andamento, a prefeitura afirmou por email que a estrutura está completa.

Moradores de Franco da Rocha sofreram com temporais no início deste ano, que causaram 11 mortes. À época, um estudo mapeou 382 pontos com risco de desabamento ou alagamento, onde estão localizadas cerca de 18,8 mil moradias.