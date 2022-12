SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O entorno do parque Ibirapuera e a região da Vila Mariana, na zona sul de São Paulo, entraram em estado de atenção para alagamentos por causa da chuva da noite desta terça-feira (6).

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo, por volta das 20h15 havia risco de o córrego Sapateiro, que fica nas proximidades do principal parque da capital, transbordar.

No mesmo horário foi dado alerta para risco de transbordamento do córrego Franquinho, na avenida Dom Hélder Câmara, na Penha, zona leste.

Em Itaquera, também na zona leste, o risco era de transbordamento do rio Verde, na rua Cunha Porã.

Às 19h28, toda a cidade foi colocada em estado de atenção para alagamentos, de acordo com o CGE, inclusive as marginais Pinheiros e Tietê.

"Áreas de instabilidade estão provocando chuva de moderada a forte entre as zonas sul e leste da capital paulista", afirma o órgão da prefeitura. "As instabilidades têm deslocamento lento e potencial para alagamentos intransitáveis e transbordamento de pequenos córregos e rios."

Às 20h45 o Centro de Gerenciamento de Emergências mapeou sete vias intransitáveis para veículos: na rua Chico Pontes, Vila Maria (zona norte); na rua Manoel Dutra, na Bela Vista, onde um carro ficou parado na enchente, e na rua São Paulo, na Liberdade, ambas no centro; na rua Cenno Sbrighi, na Lapa, e na avenida Jamaris, em Pinheiros, bairros da zona oeste; e na rua Abadiana, na Penha (zona leste), e na avenida 23 de Maio, na Vila Mariana.

O entorno da futura estação 14 Bis, da linha-6 laranja do metrô, ficou alagada. A obra fica na avenida 9 de Julho, na Bela Vista e também foi atingida pela água, segundo vídeo feito por moradores.

O Corpo de Bombeiros afirma ter recebido 46 chamados para quedas de árvores no município em em cidades da região metropolitana, até as 19h40 desta terça, além de dois para inundação e três para desmoronamento ou desabamento, todos sem vítimas.

Os bombeiros retomaram na manhã desta terça a procura por um casal que está desaparecido desde o início da noite de domingo (4), após ser arrastado por uma correnteza na trilha que leva à Cachoeira do Poço das Virgens, na estrada Evangelista de Souza, região de Parelheiros, extremo sul de São Paulo. Outras seis pessoas foram resgatadas.

Segundo a corporação, três equipes com 11 bombeiros realizam as buscas. O local é de difícil acesso.

Na região metropolitana, um menino de 12 anos morreu após cair em uma caixa de drenagem pluvial em Franco da Rocha, na segunda-feira (5). Segundo a prefeitura, quatro crianças brincavam na canaleta do equipamento em um terreno particular no bairro Jardim Alice.

A cidade tem recebido alto volume de chuvas nos últimos dias, com transbordo do ribeirão Eusébio no sábado (3), segundo alerta emitido pelo município.

A caixa de drenagem pluvial recebe a água da chuva por meio de uma canaleta, onde as crianças brincavam. Segundo a prefeitura, elas escorregaram até a caixa, que não tem tampa, foram socorridas por moradores e levadas até a UPA mais próxima.

No sábado, um homem morreu em São Bernardo do Campo, no ABC, após ter sido arrastado pela enxurrada.

Por volta das 20h30, a Defesa Civil estadual fez um alerta para chuva com ventos e raios na Grande São Paulo.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), há previsão de chuva para desta quarta (7) e quinta (8), A temperatura vai oscilar entre 17ºC e 27ºC.