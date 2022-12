SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois homens morreram soterrados no início da madrugada desta quarta-feira (7) no bairro Padroeira, em Osasco, na região metropolitana de São Paulo, após o desabamento de um muro sobre uma casa.

Oito viaturas do Corpo de Bombeiros foram para o local e as equipes retiraram as vítimas dos escombros. Houve tentativas de socorro, mas os dois homens não resistiram.

O muro que desabou e destruiu a casa separa uma comunidade nas proximidades do rodoanel Mário Covas de um galpão de indústrias.

Os bombeiros atenderam 84 chamados para quedas de árvores, 57 para inundações e alagamentos e 12 para desmoronamentos e desabamentos nesta terça-feira (6) em São Paulo.

Na zona sul, uma árvore de grande porte caiu e atingiu a fachada de um prédio no Real Parque.

Na região metropolitana, um menino de 12 anos morreu após cair em uma caixa de drenagem pluvial em Franco da Rocha, na segunda-feira (5). Segundo a prefeitura, quatro crianças brincavam na canaleta do equipamento em um terreno particular no bairro Jardim Alice.

A cidade tem recebido alto volume de chuvas nos últimos dias. Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo, nesta quarta o tempo permanece instável com chuva e períodos de melhoria.

O solo encharcado mantém elevado o potencial para deslizamentos de terra nas áreas de encosta. A partir do fim da tarde, os ventos passam a soprar do quadrante sul, diminuindo a temperatura e a condição para chuvas significativas.