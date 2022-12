BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Uma onça-parda foi resgatada por militares do Corpo de Bombeiros na noite desta terça-feira (6), em Belo Horizonte. O animal foi encontrado por moradores em cima de uma árvore, em uma residência no bairro Santa Efigênia, na região centro-sul da capital mineira.

A onça já era um animal adulto, pesando cerca de 100 kg. O animal foi avistado no alto de uma mangueira pelos moradores, que decidiram acionar os bombeiros por volta das 19h.

Além de quatro guarnições do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, também atuaram na captura profissionais do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente) e da Polícia Militar.

Para ser resgatado, o animal foi sedado pela equipe de veterinários do Ibama. Devido à queda do alto da árvore, ele foi avaliado ainda no local pelos profissionais e encaminhado para os cuidados do Ibama.

A situação despertou interesse de vizinhos e pessoas que passavam pela região, que se reuniram nas proximidades da residência para acompanhar os trabalhos de resgate.

Ainda não se sabe como o animal chegou ao local, que fica em uma área residencial. As autoridades ambientais irão investigar o caso.