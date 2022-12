BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Minas Gerais aposta no período natalino para atrair visitantes e movimentar a economia. As cidades mineiras investem tanto no turismo religioso, voltado para as celebrações católicas do Natal, quanto nas iluminações, decorações temáticas e programações culturais.

A expectativa é que cerca de 5 milhões de visitantes passem pelas cidades nesse período. O foco principal são pessoas de dentro do estado e de estados vizinhos, como São Paulo e Rio de Janeiro. A projeção é de um aumento de 30% na movimentação turística em relação ao período anterior à pandemia.

Em 2022, a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas realizou um chamamento para a realização de programações natalinas com a temática da mineiridade. Mais de 200 cidades aceitaram a proposta e estão investindo no período como um atrativo.

"Nós juntamos esses mais de 200 municípios em uma programação conjunta, objetivando transformar o período de Natal em um grande momento de atração de turistas. Foi um projeto que pegou, havia uma demanda, mas que não estava unida em um produto turístico. A meta é crescer ainda mais nos próximos anos", afirma Leônidas Oliveira, secretário de Cultura e Turismo.

Em Ouro Preto, o Natal Luz está sendo realizado pela primeira vez. Na cidade foi montada uma árvore iluminada de 18 metros na Praça Tiradentes, onde também são realizados shows durante todo o período.

Cerca de 30 mil turistas já passaram pela cidade desde o dia 12 de novembro. A expectativa é receber 100 mil pessoas durante as festividades do Natal. Durante todo o ano de 2019, antes da pandemia, Ouro Preto recebeu 500 mil visitantes. As projeções para 2022 indicam que a cidade deve receber 800 mil pessoas até o final do ano, impulsionada pelas festividades do Natal.

Os atrativos na cidade também incluem uma vila do Papai Noel, localizada no prédio histórico que foi casa do poeta Tomás Antônio Gonzaga. Outro chamariz é uma exposição com os participantes do 50º Concurso Nacional de Presépios.

Muito conhecida por suas igrejas centenárias, Ouro Preto também atrai visitantes que têm um foco maior na religiosidade da cidade e aproveitam para acompanhar as celebrações católicas do período de Natal.

"O período natalino é muito forte na fé católica, e isso atrai uma presença marcante de turistas. As pessoas vêm aproveitar a programação cultural, e também participam das celebrações religiosas, visitam as igrejas e os presépios", diz o padre Adilson Couto, pároco da Basílica de Nossa Senhora do Pilar.

Na vizinha Mariana, um dos principais atrativos da programação natalina é a reabertura da Catedral Basílica Metropolitana. Segundo a arquidiocese de Mariana, a igreja estava fechada desde 2016 para obras de reforma e restauração.

No dia 23 de dezembro, após celebração feita pelo arcebispo dom Airton José dos Santos, no Santuário de Nossa Senhora do Carmo, haverá uma procissão pelas ruas da cidade, em direção à catedral. Nesse momento, será realizada uma bênção solene, e a abertura do local para o público. A missa de Natal, no dia 24 de dezembro, será a primeira a ser realizada na igreja após a reabertura.

"O Natal deste ano se reveste da alegria própria do Natal, mas também se ganha um tom especial para a comunidade e para os turistas com o retorno à nossa catedral", afirma o padre Geraldo Buziani, pároco da catedral.

Tiradentes é outra cidade histórica que tem investido no Natal para potencializar o número de visitantes. A aposta nas festividades começou em 2019, mas está sendo retomada com mais força neste ano.

Antes, o período era considerado de baixa temporada, com a ocupação de pousadas e hotéis ficando em torno de 10%. Agora, esse número já chega a 50%, com planejamento de passar dos 70% no próximo ano. A expectativa para 2022 é receber ao menos 60 mil pessoas no período natalino.

O evento é organizado por um grupo de empresários, com apoio da prefeitura. A cidade aposta na iluminação da cidade, em projeções natalinas na fachada da igrejinha do Bom Jesus da Pobreza, apresentações de um Papai Noel, que canta na sacada de uma casa. Também é realizado um cortejo natalino, que percorre as ruas da cidade histórica.

"Para este evento, a gente busca valorizar o artesanato local. A maioria dos nossos enfeites são feitos por artesãos da cidade, o presépio também foi feito por pessoas daqui. A gente segue uma linha de natal do interior mesmo, buscando a mineiridade e o acolhimento", diz Luiz César Costa, um dos produtores do evento.

Alguns bares e restaurantes da cidade também preparam um cardápio especial com pratos típicos do período natalino. Os turistas que ficarem na cidade até a véspera de Natal poderão aproveitar as ceias.

Em Monte Verde, destino conhecido do período de inverno, a Agência de Desenvolvimento realiza pela terceira vez o Natal Cultural nas Montanhas, com apoio da prefeitura. A expectativa para a temporada natalina de 2022 é atrair mais de 200 mil turistas para a cidade.

Com uma temática lúdica, a cidade aposta nas decorações e iluminações feitas nas ruas e nos chalés. Nos finais de semana, ao entardecer é realizado o espetáculo do "Despertar das Luzes", no qual um trem percorre a avenida principal, acendendo as luzes da cidade de forma encenada.

Também estão na programação desfiles de personagens natalinos, cantatas de Natal, contações de histórias e a visitação à casa do Papai Noel. Monte Verde busca se destacar como um dos principais destinos natalinos do país.

Também no sul de Minas, a cidade de Guaxupé realiza uma exposição e um concurso regional de presépios. A cidade também busca manter a mineiridade com apresentações das Companhias dos Reis, Pastorinhas e Congadas.

A capital mineira também apresenta atrativos natalinos para os visitantes. A Praça da Liberdade, um dos principais cartões-postais de Belo Horizonte, recebe iluminação cênica com temática da mineiridade, exaltando cultura, história, artesanato e gastronomia do estado. A decoração busca representar as tradições natalinas nas diferentes regiões do estado.

A cidade também terá uma intensa programação cultural durante todo o período de Natal, com concertos natalinos, apresentações teatrais e musicais. O Palácio da Liberdade, além da iluminação especial, recebe uma exposição de presépios criados por artistas do Vale do Jequitinhonha.