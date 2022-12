SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um temporal atingiu a Região Metropolitana de Belo Horizonte nesta quarta-feira (7) e deixou duas pessoas mortas, além de rastro de destruição. Um homem de 65 anos morreu em Santa Luzia, após parte da casa dele desmoronar, e, em Vespasiano, uma adolescente de 17 anos foi encontrada morta dentro de um carro, depois de o veículo ser arrastado pela enxurrada.

A casa do idoso desmoronou, segundo a Defesa Civil estadual, após o transbordamento de um córrego que passa próximo, por volta das 19h. Em uma hora, o córrego recebeu um volume de cerca de 70mm de chuva.

No mesmo bairro, uma ponte precisou ser interditada após o rompimento dos pilares de sustentação. Não há ainda informações sobre pessoas desalojadas ou desabrigadas.

A outra vítima do temporal é uma adolescente de 17 anos, da cidade de Vespasiano, encontrada morta, de acordo com a Defesa Civil, dentro de um carro que foi arrastado por uma enxurrada, quando passava por uma ponte no bairro Angicos. O veículo com o corpo foi localizado na madrugada desta quinta-feira (8), dentro de um córrego. Um segundo passageiro do veículo conseguiu escapar.

A capital mineira também recebeu grande volume de chuva na noite de ontem, que causou alagamentos e deixou pessoas ilhadas em veículos em vários pontos das avenidas Cristiano Machado, Vilarinho, e Bernardo Vasconcelos. Carros foram arrastados pela força da água.

Na terça-feira (6), também devido às chuvas, houve deslizamento de terra em Pouso Alegre em área onde estava instalada uma caixa d'água da Copasa (Companhia de Saneamento de Minas Gerais), destinada ao abastecimento de água de parte de um condomínio.

O local precisou ser isolado e 35 pessoas dos apartamentos mais próximos foram evacuadas de forma preventiva. A caixa d'água foi removida pela companhia.

A Defesa Civil alerta que nesta quinta deve haver aumento da nebulosidade, com pancadas de chuva forte em em parte do estado de Minas Gerais em razão da intensificação de instabilidades atmosféricas.

A chuva deve diminuir nos próximos dias, com aumento da temperatura em diversas regiões do estado, inclusive na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Risco geológico A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Defesa Civil Municipal, emitiu alerta de risco geológico até o próximo sábado (10).

"Em virtude do volume de chuva das últimas horas e as chuvas previstas para as próximas 72 horas, existe a possibilidade de risco geológico até sábado. Recomenda-se atenção no grau de saturação do solo, cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos", informou a gestão municipal.