SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A seleção brasileira de futebol volta aos gramados nesta sexta-feira (9), às 12h (de Brasília), contra o time da Croácia, pelas quartas de final da Copa do Mundo. Por conta disso, as agências bancárias terão, novamente, alterações no esquema de atendimento ao público.

As unidades, de acordo com a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), vão atender pelo período de três horas, em dois turnos.

Os atendimentos acontecerão das 9h às 11h e das 15h30 às 16h30, nos estados que seguem o horário de Brasília. Naqueles com diferença de uma hora, o atendimento ao público será das 8h às 10h e das 14h30 às 15h30. Já nas localidades com duas horas de diferença com relação ao horário de Brasília, o expediente das agências será das 7h às 9h e das 13h30 às 14h30.

Prefeitura A Prefeitura de São Paulo suspendeu o expediente dos órgãos da administração direta, das autarquias e das fundações, na sexta.

A suspensão não se aplica às unidades cujas atividades não possam sofrer solução de continuidade. Os demais órgãos poderão instituir sistema de plantão, caso necessário. Os servidores deverão compensar as horas não trabalhadas até o dia 30 de abril de 2023.

RODÍZIO

O rodízio de veículos na cidade de São Paulo segue mantido nos dias de jogos, segundo a prefeitura. Nesta sexta-feira, veículos com placas de final 9 e 0 não podem circular das 7h às 10h e das 17h às 20h.

Se o torcedor tiver veículo com esse final de placa e insistir em usá-lo para chegar em casa ou outro local para assistir a partida, vai precisar desembolsar R$ 130,16 para pagar a multa e ainda receberá quatro pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

TRANSPORTE PÚBLICO

As linhas operadas pelo Metrô irão atender aos passageiros com frota máxima em circulação até o meio-dia.

A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) vai manter 100% da frota para atender a demanda e vai monitorar a circulação de passageiros. Em caso de necessidade, outros trens serão colocados nas linhas.

Já a ViaMobilidade e a ViaQuatro estarão preparadas para inserir mais trens de acordo com a demanda nos dias e horários de jogos, bem como o aumento do efetivo nas estações próximas a locais que tradicionalmente atraem público para assistir aos jogos.

EMTU

A programação horária será mantida com monitoramento da demanda e eventuais ajustes, se necessário.

Poupatempo Em função do jogo do Brasil, às 12h desta sexta-feira (9), as unidades do Poupatempo em todo o estado de SP terão o expediente suspenso.

Os atendimentos pelos canais digitais, com mais de 245 serviços, seguirão mantidos no site (www.poupatempo.sp.gov.br), aplicativo Poupatempo Digital, totens, assistente virtual, o P, que atende no portal e no WhatsApp, pelo número (11) 95220-2974.

BOM PRATO

Todos os restaurantes Bom Prato irão servir o almoço desta sexta, a partir das 10h. Porém, somente as unidades a seguir irão abrir os salões para refeições no local: Suzano, Presidente Prudente, Barretos, Araçatuba, Bauru, Botucatu, Franca e Guarulhos. As demais unidades irão servir os almoços em marmitex para viagem.