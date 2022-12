SÀO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma briga generalizada iniciada na praça de alimentação de um shopping center na cidade de Barretos (SP), logo após a desclassificação do Brasil na Copa do Qatar, se estendeu para fora do estabelecimento e terminou com um tiroteio, onde uma adolescente de 17 anos foi morta, uma amiga dela foi ferida no peito, e outras duas pessoas acabaram com ferimentos e escoriações ao tentar escapar dos tiros.

Segundo informações da Polícia Militar, a briga teve início na praça de alimentação do North Shopping, com chutes, socos e pontapés entre os envolvidos. Vídeos que circularam nas redes mostram o momento em que a confusão teve início.

"As pessoas que dispararam estavam envolvidas na briga, elas surgiram dentro de um veículo Ford Ka, na cor preta, e dispararam contra esse grupo de pessoas que estava na rua", declarou o tenente PM Wesley Xavier ao programa Brasil Urgente, da Band TV.

"Já temos informações que dão conta da identificação desses quatro infratores que estavam dentro do veículo. Saberemos mais detalhes após as diligências que estão sendo realizadas pelos nossos agentes", comentou.

Xavier confirmou que a briga teve início no centro comercial, mas se estendeu até o lado de fora do estabelecimento. O local onde o tiroteio ocorreu fica próximo ao Ginásio de Esportes João Batista da Rocha, o Rochão, na Via Conselheiro Antônio Prado.

Em nota publicada nas redes, o North Shopping afirmou que "nada de grave aconteceu nas dependências do centro de compras, durante a transmissão do jogo Brasil X Croácia, nesta sexta-feira, 9 de dezembro. Foi registrada uma discussão entre jovens que estavam assistindo à partida, que foi controlada e os envolvidos retirados do empreendimento pela equipe de segurança", diz o texto.

"Os acontecimentos fora do North Shopping Barretos não são de responsabilidade do empreendimento", disse a administração do estabelecimento, na nota.

A jovem de 17 anos foi morta com dois tiros nas costas. A amiga, da mesma idade, levou um tiro no tórax e sofreu uma perfuração no pulmão. Segundo a prefeitura da cidade, ela foi levada em estado grave para a Santa Casa da cidade.

Durante a confusão, outros dois jovens, uma mulher e um homem, de 20 e 21 anos, respectivamente, sofreram escoriações e precisaram ser socorridos. As vítimas não foram baleadas. O rapaz tinha um corte na cabeça e será submetido a uma tomografia.

O UOL entrou em contato com a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo), em busca de mais informações sobre o caso, mas até o momento o órgão ainda não havia respondido aos questionamentos.