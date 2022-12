SÃO APULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste ano, São Paulo tem duas árvores de Natal gigantes para chamar de suas. A primeira, com 55 metros de altura, fica no parque Ibirapuera, na zona sul da capital; a segunda, com 52 metros, no parque Villa-Lobos, na zona oeste da cidade.

O porquê da montagem de ambas é caso de novela. Desde 2002, a árvore do Villa-Lobos, erguida pela Coca-Cola FEMSA Brasil, tinha o Ibirapuera como lar. Há alguns meses, porém, a empresa decidiu transferir a estrutura.

A Coca-Cola afirmou que a mudança aconteceu pela melhora do cenário pandêmico, com a vacinação da população, "buscando retomar a maior proximidade do público com a árvore".

Segundo a empresa, o novo local escolhido para este ano possui a estrutura necessária para receber a inovação da árvore: a companhia afirma que ela é a primeira com um espaço para interação com o público.

Com a perda de seu maior símbolo natalino, a Urbia, administradora do parque Ibirapuera, resolveu agir e, em parceria com a agência de publicidade Innova AATB, construiu sua atual árvore de Natal. Detalhe: com três metros a mais que sua ex, agora quase 10 km distante --as empresas criadoras, no entanto, não afirmam que a ampliação da altura tenha sido proposital.

De todo modo, a decisão de erguer a nova árvore no parque tem se mostrado acertada. Sucesso de público, ela não atrai só pela aparência ao ser acesa durante a noite, mas também pelas atrações ao seu redor, como um espetáculo realizado no lago com efeitos holográficos.

"Temos como objetivo entregar um Natal mágico aos nossos visitantes, pois sabemos a importância da data e queremos que seja uma celebração muito especial para todos", diz Samuel Lloyd, diretor da Urbia.

Na noite de sexta-feira (9), centenas de pessoas se aglomeraram à beira do lago para acompanhar a exibição, que começou às 20h30, com duração de cerca de meia hora. Depois, muitos partiram rumo à árvore.

O motorista de aplicativo Igor Souza, 40, era um dos presentes. Morador de Diadema, na região metropolitana de São Paulo, ele levava sua esposa, Adriana, 37, e os filhos, Matheus, 14, e Lara, 10, para ver as atrações natalinas do Ibirapuera pelo quinto ano consecutivo. Igor diz, contudo, que este ano o decepcionou.

"Eu esperava mais. Trago minha família há cinco anos e este é o mais fraco. O show de luzes é legal, mas a árvore está menos decorada", opinou.

Igor se referia ao material utilizado para montar a estrutura do pinheiro estilizado --peças metálicas com pontos de luz formam a árvore.

O material difere do que compõe a árvore do Villa-Lobos. Lá há muito revestimento verde e pelúcias gigantes rodeiam a construção, mas o público se mostra menos engajado.

Por volta das 19h da última sexta-feira, quando a árvore foi acesa, poucas pessoas se reuniam ao seu redor, e as que estavam próximas preferiam se atentar às barraquinhas com várias opções para alimentação.

A aposentada Angélica Gomes, 73, comprava uma casquinha de sorvete quando as luzes natalinas foram ligadas. Ela acompanhava sua neta, Clara, 13, que pedia para chegar mais perto e tocar nos "brilhos".

"Eu adoro fazer esses passeios com ela. O Natal é tudo de bom", disse Angélica.

Mais próxima à árvore, a família da nutricionista Jaqueline Ferraz, 45, tirava algumas fotos para guardar de recordação. "É bem bonito, né? Uma pena estar mais longe de nós", afirmou.

Jaqueline vive em Moema, na zona sul da capital. O bairro é mais próximo, portanto, do parque Ibirapuera do que do Villa-Lobos.

O filho mais velho dela, Pedro, 18, era o mais entusiasmado do grupo, que ainda contava com a caçula, Giulia, 13. O jovem afirmou que esperava encontrar mais gente no local, mas que a visita valeu a pena pela beleza.

Além da atração principal, o local também conta com a Casa do Papai Noel. Repleto de enfeites característicos da época, o lar natalino tem os chamados espaços instagramáveis, com cenários pensados para os visitantes tirarem fotos para publicar nas redes sociais.

Mas não é só de eventos natalinos que se vale a região do parque Villa-Lobos. A poucos metros da árvore, no vizinho parque Cândido Portinari, a Roda Rico, anunciada como a maior roda-gigante da América Latina, inaugurada na sexta, promete lotar a área.

Centenas de pessoas estiveram presentes no primeiro dia de operação do brinquedo, que foi prejudicado pelo superaquecimento do sistema de ar-condicionado. A atração ficou parada por aproximadamente duas horas.

A árvore do Villa-Lobos é acesa todos os dias às 19h. Já a Casa do Papai Noel fica aberta à visitação neste sábado (10), neste domingo (11), além de 17 e 18 de dezembro, das 15h às 21h.

No Ibirapuera, a árvore, que estará montada até dia 26, também é acesa diariamente às 19h. Os shows no lago acontecem todos os dias, às 19h30, 20h30 e 21h30.