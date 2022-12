SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio prendeu em flagrante por receptação um homem com cerca de 1 tonelada de cabos furtados em São João do Meriti, na Baixada Fluminense, na última quinta (8).

A prisão foi realizada por agentes da 25ª Delegacia Policial, localizada no bairro do Engenho Novo, zona Norte. Policiais da unidade investigavam as quedas no sinal de internet e telefonia na região da delegacia.

No começo do ano, a própria 25ª DP não tinha um número de telefone fixo que funcionasse por causa do furto de cabos. Com as investigações, os policiais identificaram o receptador do material roubado, a mais de 20 quilômetros da delegacia.

Os fios encontrados foram apreendidos e enviados para perícia. Agora, a polícia tenta descobrir se há outras pessoas envolvidas com o furto de cabos na área do Engenho Novo.

De acordo com dados da associação Conexis Brasil Digital, mais de dois milhões de metros de cabos de telecomunicações foram furtados em todo o país no 1º semestre de 2022, afetando quatro milhões de pessoas.

Em geral, os criminosos furtam os fios para revender para receptadores.