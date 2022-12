RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Uma adolescente de 17 anos morreu nesta sexta-feira (9) após uma confusão com tiros no entorno de um shopping em Barretos (a 423 km de São Paulo) após o jogo do Brasil contra a Croácia na Copa do Mundo do Qatar. Um jovem foi apreendido suspeito de participação na morte.

A briga com chutes e socos, que começou dentro da praça de alimentação do North Shopping durante a partida, terminou com outras três pessoas feridas, uma delas em estado grave.

No local era exibida a partida da Copa, o que gerou aglomeração, seguida de confusão. Os seguranças do centro de compras atuaram para que os envolvidos deixassem o shopping, mas a briga generalizada continuou no entorno do local.

Segundo a polícia, a adolescente Bárbara Carolina Cantídio, 17, estava em meio ao grupo nas imediações do shopping quando um suspeito, de dentro de um veículo Ford Ka preto, passou pelo local e efetuou disparos de arma de fogo.

A jovem foi atingida por dois tiros nas costas. Ela estava em um local entre o shopping e o ginásio de esportes João Batista da Rocha, o Rochão, e chegou a ser socorrida e levada a uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), mas morreu.

O corpo de Bárbara foi velado e enterrado na tarde deste sábado (10) na própria cidade. Ela deixa uma filha de dois anos.

Uma prima da vítima, também de 17 anos, foi atingida por um tiro no tórax e está internada na Santa Casa de Barretos. Outras duas pessoas sofreram ferimentos leves.

Um adolescente de 17 anos foi apreendido suspeito de envolvimento com a morte da jovem.

De acordo com a polícia, as jovens não seriam os alvos dos tiros, e a investigação mira possível elo da confusão com o tráfico de drogas.

Por meio de sua assessoria, o North Shopping informou que "nada de mais grave aconteceu nas dependências do centro de compras" durante o jogo.

"Foi registrada uma briga generalizada entre jovens que estavam assistindo à partida, que foi controlada, e os envolvidos retirados do empreendimento pela equipe de segurança", diz o shopping.

O crime gerou reações da Igreja Católica, e o bispo de Barretos, dom Milton Kenan Júnior, repudiou o episódio.

"É lamentável que o que deveria ser um momento de descontração e sentimento patriótico tenha se transformado numa tragédia nestas proporções. Quero em meu nome e de toda comunidade católica manifestar os sentimentos de pesar à família da jovem vítima deste crime e, ao mesmo tempo, assegurar nossas orações pela recuperação dos que foram feridos", disse.

O bispo afirmou que a cidade está perplexa diante da gravidade dos fatos e que os responsáveis devem ser punidos de acordo com a lei.