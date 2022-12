SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora americana Tina Turner publicou nas redes sociais nesta sexta-feira, dia 9, que seu filho, Ronnie Turner, morreu na última quinta, aos 62 anos.

"Deixou o mundo muito cedo", ela escreveu. "Na tristeza, fecho meus olhos e penso em você, meu filho amado", continua o texto.

A viúva do músico, Afida Turner, escreveu nas redes sociais que ele havia ficado doente há três semanas, e a possível causa da morte é de câncer. "Ronnie era um verdadeiro anjo. Fiz o melhor até o fim desta vez, não fui capaz de salvá-lo", ela disse.

Ronnie Turner era filho de Tina com o ex-marido Ike Turner, morto em 2007, e fez carreira na música, tendo tocado baixo na banda de seus pais e no grupo Manufactured Funk. Ele também apareceu em "What's Love Got to Do with It", documentário de 1993 sobre sua mãe.

Tina Turner, hoje com 83 anos, faz parte do Hall da Fama do Rock, mas se despediu da vida pública no ano passado. Este não é o primeiro filho que a cantora perdeu. Craig Turner, que teve com o saxofonista Raymong Hill, se suicidou em 2018.