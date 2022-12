- Partituras apresenta terceiro e último ato da ópera Aleijadinho

O programa Partituras inédito que a TV Brasil leva ao ar neste domingo (11), à 0h30, apresenta a terceira e última parte da ópera Aleijadinho. Gravado pela Rede Minas, o espetáculo foi produzido pela Fundação Clóvis Salgado e exibido na emissora pública em três episódios semanais, com cada um dos atos que compõem a obra.

A ópera baseia-se em fatos da vida do mestre Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, reconhecido internacionalmente como referência do barroco mineiro. As peças feitas pelo escultor e entalhador encontram-se em diferentes cidades do estado de Minas Gerais, especialmente, em Ouro Preto e Congonhas.

Composta por Ernani Aguiar, com libreto escrito por André Cardoso, o concerto tem regência de Silvio Viegas e direção cênica de Julianna Santos. A montagem conta com as participações da Orquestra Sinfônica e do Coral Lírico de Minas Gerais, da Cia. de Dança Palácio das Artes e dos solistas convidados Johnny França (Aleijadinho); Mar Oliveira (Manuel Francisco); Guilherme Moreira (Tomás Antônio Gonzaga); Pedro Vianna (Alvarenga Peixoto); Lício Bruno (Lobo de Mesquita); Luanda Siqueira (Joana); e Mauro Chantal (Vicente Ferreira).