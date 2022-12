SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil prendeu no sábado (10) um homem acusado de furtar joias e outros bens do apartamento do compositor da Portela Roberto de Aquino Leite, mais conhecido como Beto Aquino, em Copacabana, no Rio de Janeiro. O músico foi encontrado morto, no imóvel, no dia 5 de dezembro.

Segundo nota oficial divulgada pela polícia, os dois tiveram um relacionamento. "No dia da morte, logo após o ocorrido, imagens de câmeras de segurança do condomínio mostram o homem deixando o local com bolsas e mala", diz um dos trechos.

A desconfiança partiu de familiares do próprio compositor, que deram falta de bens de alto valor após a morte do músico. "O homem utilizou-se de cartões do compositor após a sua morte e estaria se desfazendo das joias subtraídas", acrescentou a polícia.

Os policiais realizaram diversas diligências para cumprir o pedido de prisão preventiva. Diante do cerco, o homem acabou se entregando na 27ª DP (Vicente de Carvalho) e foi encaminhado para a 12ª DP. A polícia ainda investiga o caso.

O laudo do IML (Instituto Médico Legal) apontou que a causa da morte de Roberto foi um "infarto do miocárdio". Procurada pela reportagem, a Polícia Militar informou que agentes já encontraram o compositor morto.