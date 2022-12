Cerca de 400 jovens instrumentistas, coristas e dançarinos se apresentam na noite de (12), em frente ao Theatro Municipal, no centro do Rio . O espetáculo Natal Luz, que começará às 19h30 e á duas horas de duração, contará com a participação do cantor e compositor Ivan Lins.

Os jovens são integrantes das orquestras e coros do Instituto Brasileiro de Música e Educação e do Núcleo de Orquestras Sociais do Brasil, além do Coro Infantojuvenil da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Escola de Dança Nasta Abdu.

O Luz tem direção musical do maestro Anderson Alves e será dividido em três partes. Além de canções de Ivan Lins, o repertório incluirá clássicos como Trepak e Valsa das Flores, de O Quebra-Nozes (Tchaikovsky); Carol Bells (Mykola Leontovych); Noite Feliz (Franz Gruber); Oh, Happy Day (Edwin Hawkins), entre outros.

O evento gratuito, realizado na entrada do Theatro Municipal, será voltado para a rua.

