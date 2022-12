SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um funcionário da Fundação Casa morreu na noite deste domingo (11) durante tumulto e fuga de sete adolescentes do Centro de Internação Provisória de Guarujá, no litoral paulista.

A morte do servidor foi confirmada pela Fundação Casa. Em nota, a instituição informou que a Corregedoria Geral abriu sindicância para apurar o que aconteceu.

A vítima foi identificada como Evaldo Gomes de Souza, 45, conforme o Sitsesp (Sindicato da Socioeducação de SP). A causa da morte do funcionário não foi informada.

A SSP (Secretaria de Segurança Pública) informou na tarde desta segunda-feira (12) que um adolescente de 17 anos foi apreendido por suspeita de participação no crime.

Além da Corregedoria da Fundação Casa, a Polícia Civil também investiga o caso. "A Fundação Casa presta solidariedade aos familiares do servidor", informou a instituição, em nota.

A fuga dos sete adolescentes foi informada ao Judiciário e aos familiares.

Em nota, o sindicato informou que, no momento do crime, estavam no local apenas a vítima e outro agente, que respondia como coordenador no plantão ?ele também foi agredido pelos internos.

Conforme a entidade, dez adolescentes estavam presentes no dormitório em que houve a confusão, mas três deles não teriam se envolvido no episódio.

Segundo o Sitsesp, na última quarta-feira (7) houve tumulto em uma unidade de Guarulhos.

"O fato está se tornando rotineiro na sucateada gestão da Fundação Casa", diz nota do sindicato publicada em uma rede social.

O tumulto na unidade de Guarulhos teria durado cerca de três horas. De acordo com o sindicato, um grupo de adolescentes destruiu materiais pedagógicos, TVs, tablets, cadeiras e câmeras.

A Fundação Casa nega o tumulto em Guarulhos.

No ano passado, sob o argumento de racionalizar o uso dos recursos públicos e reduzir a quantidade de adolescentes internados, a Fundação Casa anunciou a suspensão do atendimento em 23 centros socioeducativos espalhados por todo o estado.

A morte no litoral foi a segunda entre funcionários registrada neste ano na Fundação Casa.

Arnaldo Campos Garcia, 63, foi espancado por internos enquanto trabalhava no Complexo Raposo Tavares, na zona oeste da capital paulista, em 21 de março.

Ele chegou a ser levado para o Hospital das Clínicas, mas morreu na manhã do dia 30 de abril.

Conforme registro de boletim de ocorrência, o agente de apoio socioeducativo recebeu chutes, socos e cusparadas, além de um golpe na região do pescoço, que o deixou inconsciente.