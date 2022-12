SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O tráfego na cidade de São Paulo registra na tarde desta terça-feira (13) lentidão acima da média após uma manhã de chuva intensa, alagamentos e falhas no transporte coletivo.

Por volta das 12h30, a capital tinha ao menos 51,7 quilômetros de congestionamento apenas nas vias monitoradas pela CET (Companhia de Engenharia de Tráfego).

A marca representa 6% de lentidão na cidade, o que está acima da média. Normalmente, durante os dias de semana a capital registra seu pico de congestionamento às 9h, com média de até 10 pontos percentuais de vias congestionadas.

Nesta terça, porém, o trânsito na cidade não diminuiu após a hora do rush. O nível de congestionamento chegou a subir de 5,3%, às 9h, para 6%, às 12h30.

As regiões sul e oeste tinham maiores patamares de congestionamento no início da tarde, ambas com 20 quilômetros de lentidão. A via mais congestionada da cidade era a marginal Pinheiros, no sentido da rodovia Castelo Branco, com 7,5 quilômetros de lentidão.

Por volta das 13h, a tendência já era de queda no trânsito, com 5,4% de lentidão. O patamar seguia acima da média histórica.

A lentidão acima da média ocorre após uma chuva forte que atingiu a cidade durante a manhã. A capital chegou a registrar 23 pontos de alagamento, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências).

Às 13h, cinco pontos de alagamento ainda causavam transtornos na cidade. Na rua Vladimir Herzog e na avenida Comendador Martinelli, no centro, e na avenida Santo Amaro, na zona sul, os veículos não conseguiam atravessar os pontos de enchente.

Na manhã desta terça, houve também uma falha de energia que provocou a paralisação do metrô da linha 4-amarela, administrada pela concessionária ViaQuatro. Vagões ficaram desligados e sem circulação de ar, e por mais de uma hora a linha ficou parcialmente paralisada.