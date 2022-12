SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo vai inaugurar uma Vila de Natal no próximo dia 20 de dezembro, na praça da República, na região onde fica a concentração da cracolândia. A estrutura vai funcionar por dez dias, até 30 de dezembro.

A expectativa é de que 7.000 pessoas passem pelo local diariamente. Haverá também a Parada Mágica de Natal, que é formada por cinco carros alegóricos, duas bandas e intérpretes de escolas de samba, cada uma. Esse espetáculo a céu aberto será apresentado em Campo Limpo, Perus, Butantã, Capela do Socorro, Itaquera, Casa Verde, Cidade Tiradentes e São Miguel Paulista.

"O Natal deste ano é descentralizado, a ideia é levar o espírito natalino para os bairros da cidade, onde as pessoas de fato estão, com mais de cem atividades em todas as regiões da cidade", disse Aline Torres, secretária municipal de Cultura de São Paulo, nesta terça (13).

Na sequência dos desfiles, a Orquestra Filarmônica de Paraisópolis se apresenta com um MC de funk diferente a cada show. Entre os artistas estão MC Bin Laden, MC Mari, MC Neguinho do Kaxeta e Os Hawaianos.

No dia 17, a apresentação ocorre na Subprefeitura Campo Limpo; no dia 18, na Subprefeitura Casa Verde/ Cachoeirinha; no dia 19, na Subprefeitura Butantã; no dia 20, na Subprefeitura Itaquera; no dia 21, na Subprefeitura Cidade Tiradentes; e no dia 22, na Subprefeitura São Miguel Paulista.

A partir do dia 10, a Cia Base fará apresentações diárias de dança vertical, das 19h30 às 21h, duas vezes ao dia, no Edifício Matarazzo.

O local também recebe a projeção natalina Twisted Pine, assim como o largo São Bento, que terá o espetáculo Auto da Estrela e os Reis Magos.

Aos finais de semana, 90 veículos iluminados estarão em operação, com saídas na zona leste, zona sul e oeste, com destino à árvore de Natal do parque do Ibirapuera.

Nos dias 18 e 21 de dezembro, às 11h, 13h e 15h, o Mercadão recebe a Parada de Natal, que terá no repertório as canções "Noite feliz jazz funk", "Bate o Sino com Baile de Favela", "Anoiteceu no Frevo", entre outras criações. Outra intervenção programada é a banda "Jazz Brothers", mais conhecida como a Banda do Papai Noel, com temas natalinos nacionais e internacionais

Toda a programação pode ser consultada no site https://natalsp.com.br/.

VIOLÊNCIA NO CENTRO

O local escolhido para a Vila de Natal vive o aumento da violência em razão da dispersão da cracolândia.

No último dia 5, outro evento turístico na região, a inauguração de estátuas na esquina das avenidas Ipiranga e São João, ocorreu a poucos metros de uma tentativa de roubo que terminou em esfaqueamento em um ponto de ônibus.

Conforme a Folha de S.Paulo publicou, os registros de roubo em parte da região central de São Paulo dispararam neste ano e atingiram um recorde, superando inclusive os números de 2019, pré-pandemia de Covid-19.

Dados da SSP (Secretaria da Segurança Pública) indicam que o 77º DP (Santa Cecília), que abrange boa parte da região conhecida como cracolândia, acumulou, de janeiro a outubro, seus maiores números de roubo e furto desde 2002, quando teve início a série histórica.

A delegacia, que fica na alameda Glete e é vizinha da concentração de usuários da rua Helvétia, apresentou aumento de 16% na quantidade de roubos e de 27% na de furtos, também comparado o saldo dos dez meses deste ano com o de 2019.

A subida ocorre no mesmo ano em que usuários de drogas se espalharam pela região central da cidade devido à intensificação de ações conjuntas da prefeitura e do estado.

Representantes do município, do governo e da Polícia Civil negam que a dispersão possa ter refletido no recorde de casos.