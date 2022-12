SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Fernanda Gentil está no Qatar com a esposa, Priscila Montadon, e está fingindo que elas são somente amigas devido às regras do país. As normas proíbem demonstrações de afeto em público, principalmente entre pessoas do mesmo sexo.

A apresentadora contou no "Torcedora Gentil", quadro do programa "Mais Você" (TV Globo), como está sendo a experiência: "É um país muito seguro também, deixando você mais tranquila, ainda mais nós, que somos duas mulheres, que por sinal estamos como amigas, e mais duas crianças".

Ana Maria Braga questionou: "Só pode beijar mesmo dentro do quarto, não é isso?" e Fernanda assentiu: "Com certeza! Aqui é best para um lado, amiga para o outro, tudo com um metro de distância. Nem brinca!".

Gentil disse que viu duas brasileiras trocando carinhos em um passeio em um shopping: "Claramente não eram amigas, até porque estavam trocando carinhos e abraços, e logo falamos que elas eram muito corajosas".