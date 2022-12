SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um bebê de apenas 1 ano e 4 meses morreu após ser atropelado por um caminhão em frente à casa onde morava com a família, no município de Jaborá, região oeste de Santa Catarina. Segundo informações da Polícia Militar, ele se escondeu embaixo do veículo e o motorista, ao dar a partida e acelerar, não percebeu a presença da criança.

Segundo a corporação, o pai da criança conversava com o caminhoneiro, que havia parado em sua rua, na Linha Jaborazinho, por volta das 8h desta segunda-feira (12), para entregar materiais de construção. Ambos não viram quando a criança foi para baixo do veículo.

Quando o motorista acelerou para sair do local, acabou atropelando a criança. Uma equipe do Samu foi chamada para prestar socorro, mas o menino morreu no local. O caso foi registrado na Delegacia de Jaborá como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

Segundo a Policia Militar, o caminhoneiro passou mal e foi encaminhado para atendimento no Hospital de Catanduvas. Em seguida, compareceu à delegacia da cidade para prestar depoimento.

O UOL contatou a Polícia Civil do estado, para obter mais informações sobre o caso, mas até o momento o órgão não respondeu aos questionamentos.