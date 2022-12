CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Um dos líderes do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) na região do Bico do Papagaio, em Araguatins (TO), foi morto a tiros nesta terça-feira (13). O assassinato de Raimundo Nonato Silva de Oliveira, o Cacheado, 46, ocorreu enquanto ele dormia em sua casa, ao lado da namorada.

Segundo a Polícia Militar, a mulher disse que três homens encapuzados arrebentaram a porta e dispararam várias vezes contra a vítima, que morreu no local.

O crime aconteceu na Vila Cidinha, norte do Tocantins, distante cerca de 600 quilômetros de Palmas.

As motivações homicídio estão sendo investigadas e ninguém havia sido preso até a publicação desta reportagem.

Em nota, o MST afirmou que "tanto a organização como o próprio Cacheado sempre foram criminalizados e perseguidos pelos latifundiários -grileiros de terra publicas residentes na região do Bico do Papagaio".

A entidade afirmou que, nos últimos 15 anos, foram várias as tentativas de assassinar Oliveira. "Porém ele conseguiu escapar."

De acordo com a organização, a região vive hoje "uma investida por parte dos latifundiários, por parte dos órgãos de segurança pública e até mesmo por parte do poder judiciário", o que "contribui para motivar ocorrência de crimes dessa natureza".

Cacheado teve o mesmo destino do pai, segundo o MST. "Ainda criança vivenciou o assassinato de seu pai por pistoleiros a mando de latifundiários, fato que o motivava a se envolver na luta pela terra."

A Secretaria de Segurança Pública do Tocantins informou que a equipe da 11ª Delegacia de Polícia de Araguatins já está investigando o caso, que "se encontra na fase de levantamento das informações".