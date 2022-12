RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Cinco pessoas ficaram feridas após o helicóptero em que estavam cair no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro, por volta das 11h desta quarta-feira (14).

De acordo com a assessoria do Corpo de Bombeiros, duas mulheres e três homens, ainda não identificados, estavam na aeronave. As duas vítimas femininas foram levadas para o hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, também na zona oeste. Uma delas em classificação vermelha, que é caso muito grave. A outra em classificação amarela, que indica gravidade moderada.

Dos três homens socorridos, dois eram sem gravidade. Já o terceiro sofreu ferimentos leves e foi atendido no próprio local.

Há a suspeita de técnicos da aeronáutica de que a queda tenha sido causada por uma falha mecânica, já que o piloto teria tentado um pouso emergencial. No entanto o acidente ainda está sendo investigado.

No choque com o solo, a cauda do helicóptero desprendeu-se da aeronave.