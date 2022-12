SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo tem trânsito acima da média nesta quinta-feira (15), a dez dias do Natal e com um aumento do tráfego que chegou a patamares pré-pandemia pela primeira vez para o mês de dezembro.

Ao meio-dia, a capital registrava 238 quilômetros de lentidão. É o mesmo patamar de congestionamento da quinta-feira passada, que já registrava uma alta no trânsito em relação às semanas anteriores.

Às quintas-feiras, a lentidão havia ficado entre 40 e 175 quilômetros nesse horário do dia desde a primeira semana de novembro. A média de trânsito desta quinta até meio-dia já é a maior na semana. No início da tarde, a tendência era de aumento da lentidão na região central e na zona leste, segundo o monitoramento da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego).

Entre as principais vias monitoradas pela companhia, a marginal Tietê no sentido da rodovia Castello Branco era o corredor mais congestionado da cidade, com 8,8 quilômetros de lentidão na pista expressa.

Neste dezembro, o trânsito na cidade atingiu pela primeira vez m patamar de lentidão equivalente a 2019, anterior à pandemia. A capital teve média de 176 quilômetros de lentidão, enquanto no ano passado foram 116 quilômetros. A estimativa da CET leva em conta os dias úteis entre os dias 1º e 7 de dezembro.

A explicação, segundo a CET, está nas compras de Natal, confraternizações de fim de ano, chuvas de verão com alagamentos e os jogos da Copa do Mundo, que contribuíram mais um aumento de deslocamentos.

Em relação aos três anos anteriores, o tráfego teve aumento principalmente entre meio-dia e 16h nos cinco primeiros dias de dezembro.

"A primeira semana do mês de dezembro de 2022 apresenta antecipação do pico da tarde em razão, principalmente, dos jogos da Copa do Mundo", disse a CET, em nota. "Historicamente, o mês de dezembro costuma apresentar elevados índices de lentidão, principalmente antes das festas, na comparação com outros períodos do ano.