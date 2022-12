O Exército Brasileiro e a Telebras assinaram termo de cooperação técnica para integração de infraestruturas ópticas do Projeto Amazônia Conectada (PAC), como parte do Programa Amazônia Integrada Sustentável (PAIS). O objetivo é otimizar a operação e a sustentabilidade econômica da região.

O acordo, assinado na noite desta quarta-feira (14),O acordo prevê o compartilhamento com a Telebras de 1.800 quilômetros do cabo subfluvial na região amazônica, enquanto o Exército passa a contar com redes de fibra óptica da estatal naquela área. Este é o primeiro passo rumo a parcerias para viabilizar a Rede Privativa de Comunicação da Administração Pública Federal.

De acordo com o presidente da Telebras, Jarbas Valente, “a iniciativa será significativa para ambas as partes, que contarão com redundância de rede na operação na região amazônica, além de ampliar recursos para promover a inclusão digital e políticas públicas na Amazônia Ocidental”.

A Telebras se encarregará da manutenção e operação de todas as infraestruturas terrestres de telecomunicações da rede subfluvial, atuando por meio do Centro Integrado de Gerenciamento de Rede, em Brasília, tornando disponível ao Exército o acesso remoto a toda infraestrutura monitorada.

O acordo não implica em transferência ou repasse de recursos financeiros entre as partes.

Segundo o chefe do Centro Integrado de Telemática do Exército, general Jacy Barbosa Júnior, a parceria tornará possível ampliar a atuação na região amazônica. "Aquela área é uma 'Tordesilhas digital' e agora teremos mais comunicação e mais política pública para tornar o país maior, melhor e mais integrado”, disse.

