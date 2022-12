SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Cauã Reymond terá aulas de prosódia para fazer o sotaque de Mato Grosso do Sul, estado em que se passa "Terra Vermelha", nova novela da Globo. Ele interpretará Caio, um dos protagonistas da trama que deverá substituir "Travessia" a partir de março do ano que vem

"Gosto de me preparar bastante para os meus personagens, não gosto de chegar com friozinho na barriga", diz ele à reportagem. "Por sorte, eu vou trabalhar um sotaque que já tenho uma relação", conta o ator.

Em 2017, para fazer o motoqueiro de uma gangue no filme "Não Devore Meu Coração", ele teve de aprender a forma como os brasileiros que vivem na fronteira com o Paraguai falam. "Começo a trabalhar agora com a mesma professora", afirma. A diferença, diz ele, é que o sotaque para uma novela com 209 capítulos deve ser "cuidadoso com o Brasil inteiro que assiste".

"Tem o porrrta [fala com o "r" arrastado], o 's' é limpo como o paulista, não tem esse chiado carioca. Às vezes, eles falam um pouco ritmado como os mineiros", diz o ator sobre o sotaque.

Na história, escrita por Walcyr Carrasco, o personagem de Cauã será filho do fazendeiro Antonio Laselva, vivido por Tony Ramos, e enteado de Irene, interpretada por Gloria Pires. E vai disputar com o irmão, Daniel (Johnny Massaro), o mocinho da novela, o amor da heroína Aline (Bárbara Reis).

Embora seja divulgado que Cauã viverá pela primeira vez um vilão de novela, o ator diz preferir não usar esse rótulo. "Acho que não é [um vilão]. Serei um dos filhos que não é o mocinho", afirma.

"Estou muito animado, sair de uma novela das nove [ele fez 'Um Lugar ao Sol'] para estar em outra novela das nove é o sonho", acrescenta ele.

Cauã também se mostra animado com o futuro do país em 2023, ainda que não cite o presidente eleito Lula (PT) ?o ator não declarou o seu voto para presidente.

"Estou cheio de esperança, quero que dê tudo certo, quero sempre o melhor para o Brasil e para o mundo. Que a recessão mundial acabe, que a Guerra na Ucrânia tome um fim e que as coisas se organizem", diz.