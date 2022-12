SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Flávio Dino anunciou nesta sexta-feira (16) mais membros do seu gabinete. Os nomeados pelo futuro ministro da Justiça e Segurança Pública são:

Ex-deputado federal Wadih Damous (PT), coordenador do Sistema Nacional do Consumidor;

advogada Tamires Sampaio (PT), coordenadora do Pronasci (Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania);

Sheila de Carvalho, assessora especial do gabinete do ministro e presidir o Conare (Comitê Nacional para os Refugiados).

Além deles, Dino já havia dito na semana passada que o delegado Andrei Augusto Passos Rodrigues foi indicado por ele ao presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para ser diretor-geral da Polícia Federal.

Diego Galdino foi apontado como secretário-executivo da pasta e "número 3". Dino já nomeou também Ricardo Cappelli como seu secretário-executivo e Estela Aranha na coordenação especial de direito digital.

Saiba mais sobre os novos membros da Justiça:

Wadih Damous é advogado e mestre em Direito Constitucional e Teoria do Estado pela PUC (Pontifícia Universidade Católica) do Rio de Janeiro. Foi presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e deputado federal.

Tamires Sampaio é diretora do Instituto Lula, militante do movimento negro, mestra em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, pesquisadora na área de segurança pública, política criminal e racismo estrutural. Ela disputou uma vaga como deputada federal pelo PT em São Paulo, mas não foi eleita.

Sheila de Carvalho integra a Uneafro Brasil, coordena o Núcleo de Violência Institucional da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo e é conselheira da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia.

Não é a Scheila. Na época em que foi anunciada como membro do governo de transição de Lula, Sheila brincou por ter o mesmo nome do que uma ex-dançarina do É O Tchan: "Nota de esclarecimento: Lula indicou pra transição de Justiça e Segurança Pública Sheila de Carvalho - advogada, professora. E não a Scheila Carvalho, a dançarina. Sinto decepcioná-los, mas prometo segurar o 'tchan' e cumprir a tarefa", disse pelo Twitter.