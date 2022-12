SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A campanha Papai Noel dos Correios foi prorrogada até a próxima segunda-feira (19) para 42 cidades do estado, conjunto que a empresa chama de São Paulo Metropolitana.

Quem quiser adotar pedidos deve retirar uma ou mais cartinhas em agências ou no site e entregar o presente impreterivelmente na segunda.

A região ainda tem 10 mil pedidos disponíveis para adoção feitos por crianças em situação de vulnerabilidade social de até dez anos de idade e de alunos matriculados até o 5º ano em escolas públicas. No ano passado, foram 150 mil pedidos adotados em todo o Brasil.

As dificuldades financeiras das famílias reforçaram os pedidos de roupas e material escolar. Comuns em todos os anos, as bolas de futebol foram acompanhadas por outros itens esportivos por causa da Copa do Mundo, que termina neste domingo (18).

"A gente percebeu que tem muito pedido vinculado à Copa. Todo ano tem pedido de bola, mas vimos muitos de chuteira e meião, e figurinhas também", afirmou Marta Maria Manassero, coordenadora da campanha dos Correios para as 42 cidades paulistas.

Ela disse que a ideia é incentivar o lado lúdico com as cartinhas e reforçar a esperança, a fé e a crença no que o Natal representa.

"Sabemos de uma cartinha em que a criança disse 'quero qualquer coisa, Papai Noel, porque te amo'. A criança tem uma relação com a figura do Papai Noel que é mais importante que o presente em si."

COMO ADOTAR CARTINHAS

ONLINE

- Acesse o site da campanha

- Clique em "Adoção On-line"

- Será necessário escolher a região São Paulo - Metropolitana para visualizar as cartinhas disponíveis em cada cidade

- Escolha a cartinha que quer adotar

- Siga o passo a passo

PRESENCIAL

- Basta ir a uma unidade da região São Paulo - Metropolitana participante da ação e os funcionários irão instruir sobre os procedimentos necessários.

ENTREGA DO PRESENTE

Deve ser feita presencialmente no ponto de entrega mais próximo da localidade indicada no site Prepare o presente: embale bem e cole a etiqueta com o código da cartinha Entregue o presente em uma agência dos Correios