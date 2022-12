SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As férias escolares chegaram, e as crianças e os adolescentes deixam de ter aquela rotina puxada de ir para a escola, ter as atividades extracurriculares e outros compromissos. Mas neste período é importante que os pais fiquem atentos à qualidade do sono e não deixem os filhos dormirem e acordarem a hora que quiserem.

O pediatra Gustavo Moreira, pesquisador do Instituto do Sono, afirma que é normal que na primeira semana os estudantes durmam mais para repor o sono e descansar, mas que os pais devem ficar atentos e estabelecer limites com horários para ir para a cama e levantar dela.

"As crianças e jovens têm ficado muito tempo diante das telas e isso é muito prejudicial. Com isso, a tendência é irem dormir cada vez mais tarde e muitos trocam o dia pela noite", diz. Ele observa que, durante a pandemia, algumas crianças passavam até 12 horas diante das telas e que muitas não abandonaram esse costume agora que as aulas deixaram de ser remotas.

O médico orienta os pais a controlarem o tempo diante das telas e oferecerem atividades durante o dia para que as crianças possam brincar e praticar esportes, por exemplo. "Viajar sempre é uma ótima alternativa, pois oferece mais experiências e momentos de lazer. Quem não puder vale buscar atividades em parques, praças e outras atrações para fazer na sua cidade para tirar as crianças da tela."

No caso das viagens internacionais de longa distância, o médico diz que é importante ficar atento ao jet lag (termo em inglês usado para designar um distúrbio de sono temporário, que ocorre quando há falta de sincronia entre o relógio biológico do corpo e o fuso horário do local de destino). "Como dormem mal no avião, os viajantes costumam se deitar mais cedo quando chegam ao destino. No dia seguinte, o ideal é que saiam da cama e se exponham à luz do sol para mostrar ao cérebro que o dia começou, o que ajuda o organismo a entrar em sincronia com a realidade local."

A mentora familiar especializada em sono infantil Debora Coghi observa que muitas crianças e jovens têm dois meses de férias e os pais não conseguem ter o mesmo tempo de folga, o que é bem difícil para conciliar o trabalho e o cuidado com os filhos. Ela sugere, entre outras estratégias, fazer rodízio das crianças nas casas dos amigos para ter uma programação de férias quando não for possível viajar e fazer passeios.

"Se a criança passa a ter mais atividades ao ar livre, com movimentação intensa, com acesso ao sol, terra e água, a tendência é ela dormir mais, pois as experiências de natureza sensorial estimulam o sono. Porém, se essa criança que está de férias passa a ter mais acesso a telas, jogos e acaba passando a maior parte do seu dia sedentária, a tendência é ela dormir menos e pior."

As férias, diz Coghi, não são só apenas para os pais desejarem que o tempo passe logo, mas um momento de permitir que os filhos vivenciem atividades que agreguem aprendizados na vida deles. "É preciso ter em mente que cada momento em que estão na frente de uma tela, tendo um acesso ao mundo virtual, estão perdendo um momento de aprendizado. Eles precisam ter vivências." Ela sugere opções como colônia de férias, recreadores que são contratados para ir aos condomínios, além de chamar os amigos para brincar em casa.

MELHORES HORÁRIOS

"Costumo dizer que pais espertos planejam a hora de dormir dos seus filhos quando eles acordam. Acordar a criança na hora adequada, ou seja, entre 7h e 8h, podendo se estender até as 9h nas férias, garante que essa criança vá se deitar também na hora mais adequada aos processos fisiológicos relevantes que ocorrem na infância", disse Coghi.

"Os horários nas férias vão ter variação para mais ou para menos, mas é importante manter uma janela de 30 minutos ou uma hora para não desregular tanto o relógio biológico deles e o cansaço ser excessivo, Não dá para uma criança que acorda todo dia às 7h, acordar às 10h nas férias. Ela pode, por exemplo, dormir até 8h", diz Coghi.

A consultora do sono e enfermeira obstetra Sônia Masson Sertório concorda e diz que nas férias os pais devem ficar atentos ao sono, mas também a outros dois fatores: a boa alimentação e a atividade física. "As férias são momentos para relaxar, mas sem deixar a rotina virar um caos. Dormir muito tarde trará maior irritabilidade para as crianças, além de mexer também com o apetite e com maior desejo de alimentos gordurosos e açucarados."

SONECAS DURANTE O DIA

As crianças pequenas, com até quatro anos, também precisam de pelo menos uma soneca por dia. "Vale soneca no colo, no carrinho ou até mesmo na canga estendida na areia da praia debaixo de um bom guarda-sol. O sono é fundamental para um bom desenvolvimento motor e cognitivo e também está atrelado à regularização de todos os hormônios corporais", diz Sertório.

"A soneca deve ser de até uma hora e sempre após o almoço, ou seja, não deve ultrapassar das 14h para não atrapalhar a ida para a cama à noite", diz Coghi. Para crianças acima de quatro anos que sentem a necessidade de dormir de dia, ela observa que provavelmente o sono noturno não tem sido reparador, ou seja, ela tem dormido menos do que precisa.

PODE DORMIR TARDE NA VÉSPERA DE NATAL E NA VIRADA DO ANO?

Algumas crianças e adolescentes vão ficar acordados até depois da meia-noite nas festas de fim de ano, como no Natal e no Réveillon. Segundo os especialistas, por ser uma situação pontual, não há problemas.

"Mas, não vale forçar. Somente se a criança estiver bem disposta, pois uma criança cansada demais fica chorosa e irritada, o que não ajuda em nada no clima das festas. Uma soneca à tarde pode ser uma solução para estes dias em que sabidamente dormirá muito mais tarde que o habitual", orienta Coghi.

O médico Moreira completa que, neste caso pontual das festas de fim de ano, eles podem recuperar o sono na manhã seguinte. O que não pode, diz o pediatra, é virar rotina.

VOLTA ÀS AULAS

E quando as férias estiverem terminando é importante pelo menos uma semana antes do retorno às aulas ir diminuindo gradualmente o horário de iniciar e finalizar o dia para que as crianças estejam prontas para a rotina escolar

Ao cuidar da rotina das férias a criança sofre menos para voltar às aulas. "A adaptação escolar acontece com muito mais leveza se as crianças estiverem descansadas. Criança cansada é sinônimo de criança irritada. Nada melhor do que uma ótima interação familiar se todos estiverem curtindo os momentos juntos. Então, deixem as crianças dormirem bem", disse Sertório.