SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Oito policiais foram condenados e dois foram absolvidos no caso do jovem que sofreu espancamento em junho de 2020, no bairro do Jaçanã, na zona norte de São Paulo.

A denúncia foi feita pelo MP-SP (Ministério Público de São Paulo). "É indiscutível que a lei da violência física que perdurou por um longo espaço de tempo é um tanto constrangedor, e além disto há uma coação moral como exposto no vídeo", disse a promotoria.

O órgão acusou 10 agentes pelo caso de espancamento. São eles:

- o 1º tenente Wagner dos Santos

- o sargento João Alberto Busnardo

- o soldado Bruno Ferreira de Jesus

- o soldado Igor Alvarenga Quizzeppi da Silva

- o soldado Caio William Bruno Lopes

- o soldado Francisco Xavier de Freitas Neto

- o soldado Talyta Santa Brígida Rosa

- o soldado André Luiz Vieira Júnior

- o soldado Maycon Vinicius Santos da Silva

- o soldado Eduardo Xavier de Souza

Freitas Neto e Rosa foram absolvidos por falta de provas. O soldado Eduardo Xavier de Souza recebeu a maior pena entre os condenados porque foi punido por coação.

A reportagem tenta localizar a defesa dos PMs para incluir o posicionamento dos agentes. O texto será atualizado, caso isso ocorra.

A reportagem, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) disse que os PMs são alvos de processo administrativo na corregedoria e permanecem afastados do serviço operacional.

"A Polícia Militar é uma instituição legalista e possui uma Corregedoria forte e atuante, que não compactua com desvios de condutas de seus agentes", disse a pasta.

Relembre o caso:

- Os PMs foram gravados agredindo um jovem, na época de 27 anos, com socos, chutes e cassetetes

- A ação foi filmada por vizinhos, que chegaram a ser ameaçados pelos policias

- Na delegacia, a versão dos PMs era de que a equipe fazia patrulhamento preventivo na região e foi recebida por tiros de rojão e garrafadas

- Os agentes foram afastados de suas atividades ainda na época