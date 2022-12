SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Integrantes do MLB (Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas) protestam neste sábado (17) em supermercados de nove estados e do Distrito Federal para reivindicar 7.000 cestas básicas para uma campanha de Natal destinada a 60 mil famílias.

Em alguns estabelecimentos, houve negociação e foram doados mantimentos. Em outros, a manifestação foi alvo de críticas.

Além do DF, os atos ocorrem em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

No Rio Grande do Norte, a Fecomércio repudiou a ação e afirmou aguardar as medidas cabíveis das forças de segurança pública. "É necessário um ambiente de segurança e respeito ao direito de propriedade, protegido constitucionalmente, para que os empreendedores possam manter suas atividades e investimentos com tranquilidade e segurança jurídica no nosso estado", declarou em nota.

Três manifestantes foram detidos durante o ato em um supermercado em João Pessoa. Eles foram levados do local em viaturas e liberados horas depois.

De acordo com Poliana de Souza, coordenadora-geral do MLB, a campanha de arrecadação para o Natal acontece há 22 anos e, há dez, engloba atos em supermercados para chamar atenção para a fome no país. Atualmente, 125,2 milhões de pessoas convivem com algum grau de insegurança alimentar no Brasil, o que representa um aumento de 7,2% desde 2020 e de 60% na comparação com 2018.

"Entregamos ofícios pedindo às grandes redes de supermercados, que desperdiçam milhões de toneladas de alimentos por ano, para doarem para as famílias. Grande parte desses estabelecimentos contribui de alguma maneira e naqueles que não respondem, que não se sensibilizam, realizamos atos", diz Souza.

A coordenadora explica que a campanha de arrecadação de doações começa no início do mês e que os pedidos nos supermercados se referem ao que falta em cada estado. Em São Paulo, por exemplo, faltavam 450 cestas e, com a negociação com um estabelecimento em Diadema, o MLB conseguiu cem.

Em todo o país, o movimento conseguiu 2.100 cestas com os atos. Faltam 4.900.

"A ação nos supermercados é para denunciar, para conseguir cestas, mas acreditamos que quem salva o povo é o próprio povo e as pessoas podem continuar doando", destaca Souza.

Os itens arrecadados serão doados para famílias de ocupações urbanas pré-cadastradas pelo movimento, que prioriza a entrega para pessoas desempregadas, mães solos e idosos.

"O Brasil tem 33 milhões de pessoas passando fome. A situação é grave o ano todo, porém dezembro é o momento em que as pessoas esbanjam e desperdiçam muito mais", diz a ativista. "Fazem ceias fartas como se todo mundo tivesse direito a esse banquete quando o povo não tem o que comer. É a comemoração do aniversário de Jesus e só algumas pessoas têm condição de fazer festa."