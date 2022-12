SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil tenta identificar os autores de um furto a um imóvel em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Imagens da câmera de segurança mostram um homem e uma mulher saindo do local com uma mala.

Segundo o boletim de ocorrência, o dono da casa, um homem de 33 anos, saiu de casa e ao voltar encontrou a porta da área de serviço aberta.

O apartamento da vítima foi encontrado completamente revirado e alguns móveis até foram desmontados. "Foram levados diversos objetos, principalmente joias, relógios e roupas, com prejuízo estimado de cerca de R$ 200 mil", informou a polícia.

O caso foi registrado como furto pelo plantão da Delegacia Seccional de São José do Rio Preto. Ninguém foi preso até o momento.

A SSP (Secretaria de Segurança Pública) informou que mais detalhes não serão divulgados para preservar a investigação.