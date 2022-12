SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Desde às 5h20 desta segunda-feira (19), a BR-101, em São Mateus, no norte do Espírito Santo está totalmente interditada. Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a pista cedeu no km 71 e não há previsão de liberação.

Chuvas atingem o estado há quase um mês e o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu dois alertas laranja para a região nas últimas 24 horas, que apontam chuvas intensas para 47 cidades (confira a lista abaixo).

Nelas, o volume de chuva deve variar entre 30 e 60 mm/h, ou até 100 mm/dia. Os ventos podem chegar a 100 km/h.

Em nota, a Eco101, que administra a via, afirmou que "em vista da complexidade do evento mobilizou todos os esforços".

De acordo com a concessionária, os motoristas também se deparavam com problemas no km 17, em Pedro Canário, devido à queda de uma barreira, e no km 162,3, em Linhares, por causa do excesso de água na pista.

Outros trechos de rodovias também sofreram alterações durante o dia devido às chuvas.

No início deste mês, chuvas também causaram erosões na BR-101 e em interdições no trânsito.

Confira as cidades com alerta laranja

Afonso Cláudio

Águia Branca

Água Doce do Norte

Alto Rio Novo

Aracruz

Baixo Guandu

Barra de São Francisco

Boa Esperança

Brejetuba

Cariacica

Colatina

Conceição da Barra

Domingos Martins

Ecoporanga

Fundão

Governador Lindenberg

Ibiraçu

Itaguaçu

Itarana

Jaguaré

João Neiva

Laranja da Terra

Linhares

Mantenópolis

Marilândia

Montanha

Mucurici

Nova Venécia

Pancas

Pedro Canário

Pinheiros

Ponto Belo

Rio Bananal

Santa Leopoldina

Santa Maria de Jetibá

Santa Teresa

São Domingos do Norte

São Gabriel da Palha

São Mateus

São Roque do Canaã

Serra

Sooretama

Viana

Vila Pavão

Vila Valério

Vila Velha

Vitória

