Um incêndio de grandes proporções atingiu, na manhã de hoje (20), uma empresa no litoral norte de Santa Catarina, liberando fumaça tóxica próximo entre os municípios de Penha e Navegantes, interditando a BR-101. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o chamado foi feito pouco após as 8h, com informações iniciais de que se tratava de “produto perigoso”. Não há, até o momento, registro de vítimas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o produto incendiado seria o hipoclorito de cálcio, usado para tratamento de piscinas. Havia cerca de uma tonelada do produto na empresa onde ocorreu o incêndio – cujo nome não foi informado pela corporação.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o produto químico em si não é tóxico, mas a fumaça sim. “A fumaça é tóxica por conta da quantidade de material combustível próximo, como plástico polietileno e matérias-primas para produção industrial”.

Considerado “de grandes proporções”, o incêndio foi também classificado como “normal, sem ação de produtos perigosos”. O desafio dos bombeiros, neste momento, é proteger uma edificação localizada nas proximidades. Há, ainda, muito calor e material queimando no local

Em nota, o Corpo de Bombeiros informa que as equipes estão atuando com cinco caminhões de combate a incêndio e um caminhão-pipa particular que está dando apoio às ações.

Tags:

BR-101 | Geral | incêndio | Navegantes | Penha | Santa Catarina