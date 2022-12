SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um coronel aposentado da Polícia Militar foi morto a tiros na manhã desta terça-feira (20) ao ser abordado por dois homens armados. Paulo Sérgio Pontirolli, 53, foi alvejado por volta das 10h10 ao reagir à abordagem em uma rua no bairro da Saúde, na zona sul de São Paulo.

Pontirolli estava acompanhado de um homem, que havia acabado de estacionar o carro na rua General Camisão. Imagens de uma câmera de segurança mostram o coronel aposentado descendo do banco do passageiro de um Honda CR-V enquanto o motorista pega uma mochila no banco de trás do carro. Neste momento os dois supostos assaltantes chegam, apontando as armas.

Pontirolli dá a volta no carro e saca sua arma, mas é atingido por um tiro na região do tórax. Ele chegou a ser atendido em um pronto-socorro, mas não resistiu. Os dois criminosos conseguiram fugir. O homem que acompanhava o coronel não ficou ferido.

As imagens da câmera também mostram um Fiat Palio preto passando pela rua logo após o motorista do Honda CR-V estacionar. Os homens armados teriam saído do Palio, segundo uma testemunha que trabalha na rua.

O coronel estava aposentado da PM havia cerca de um ano. Há um mês e meio, foi eleito síndico do condomínio onde morava em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, segundo um amigo que conversou com a reportagem e não quis se identificar.

Ele estava na Saúde para uma conversa com o amigo, que trabalha em uma empresa administradora de condomínios, para pedir dicas de gestão. Os dois se conheceram há cerca de cinco anos, na igreja que frequentam. A reunião nesta terça-feira não chegou a acontecer.

O último posto de comando do coronel Pontirolli foi à frente do 5º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, responsável pela segurança de parte da zona norte da capital. Ele também já havia passado por postos de comando na zona leste.

O caso foi registrado como uma tentativa de roubo a veículo e encaminhado ao 17º Distrito Policial (Ipiranga). "Todas as circunstâncias relativas ao crime são objeto de investigação pelas polícias paulistas", informou a Polícia Militar, em nota.

DIADEMA A morte de Pontirolli ocorre dois dias após um cabo da PM, que estava de folga, ser assassinado em Diadema. Segundo a Polícia Militar, o cabo Gilberto Luiz de Campos Júnior foi vítima de latrocínio. Ele estava na corporação havia 25 anos, era casado e tinha dois filhos.

Nos três primeiros trimestres de 2022, nove PMs foram mortos durante a folga e outros três morreram durante o serviço, segundo dados da SSP (Secretaria de Segurança Pública).