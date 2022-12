RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - As fortes chuvas que atingiram o Norte Fluminense na madrugada desta terça-feira (20) abriram uma cratera e dividiram uma rua ao meio no município de Macaé, a 190 quilômetros da capital do Rio de Janeiro.

Segundo a prefeitura da cidade, o caso aconteceu na rua Abílio Corrêa Borges, no morro São Jorge, onde havia obras de drenagem. A via estava aberta para receber o asfalto na quinta (22), por isso todo o material de forragem, colocado antes da pavimentação, foi levado pela enxurrada.

Cratera se abriu no meio de uma rua no morro São Jorge, em Macaé, no Norte Fluminense, após chuva intensa nesta terça (20) Frederico Mesquita/Inter Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o buraco por toda a ladeira, deixando carros pendurados e tubulações à mostra.

Em nota, o município informa que "está dando todo o apoio às famílias com a limpeza e a retirada de barro" e que continuará o cronograma com a colocação do piso nesta quinta-feira, divulgando fotos do maquinário e das equipes que estão trabalhando na reconstrução.

"Neste momento, estamos com todo o nosso poder de ação e manutenção da cidade. Pedimos paciência à população até retornarmos às obras e conseguirmos restabelecer a normalidade", afirmou o prefeito Welberth Rezende (Cidadania).

Ele afirma que o episódio é pontual e que em outras regiões a situação já está normalizada, com bombas instaladas drenando a água, apesar de pontos de alagamento.

Até as 17h desta terça, não havia registros de desalojados ou desabrigados em Macaé. Para o restante do dia e a quarta-feira (21), a previsão é de chuva fraca e contínua.

Os pontos mais afetados nesta terça foram: morro de São Jorge, Imburo, Sol y Mar, Campo do Oeste, Novo Horizonte, Novo Cavaleiros e Mirante da Lagoa. A rodovia Amaral Peixoto (RJ-106) foi totalmente interditada preventivamente, para a realização de uma avaliação pós-chuva.

Quem estiver em risco deve ligar para a Defesa Civil no número (22) 2759-2670 ou enviar mensagem para o WhatsApp (22) 98813-8298.