SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os nomes Miguel e Maria Alice foram os preferidos para registro de bebês em 2022 no Brasil, de acordo com o Portal da Transparência do Registro Civil, que reúne informações dos cartórios do país.

O levantamento aponta que 27.396 bebês foram registrados como Miguel, enquanto 24.477 ganharam o nome de Maria Alice. Outro nome masculino, Gael também foi bastante frequente neste ano, com 25.689 registros. Confira a lista dos dez nomes mais escolhidos:

Nomes mais registrados:

- Miguel (27.396)

- Gael ( 25.689)

- Maria Alice (24.477)

- Arthur (23.816)

- Helena (22.606)

- Heitor (21.037)

- Alice (20.738)

- Theo (19.548)

- Laura (17.308)

- Davi (17.179)

Outros nomes femininos frequentes:

- Maria Cecília (12.087)

- Cecilia (11.803)

- Maite (11.431)

- Heloisa (10.981)

- Maria Clara (10.956)

- Valentina (10.205)

- Maria Julia (9.927)

- Liz (9.447)

- Sophia (8.792)

- Julia (8.392)

Outros nomes masculinos frequentes:

- Samuel (16.072)

- Bernardo (15.955)

- Gabriel (15.016)

- Ravi (14.745)

- João Miguel (13.984)

- Noah (13.455)

- Pedro (10.818)

- Anthony (10.009)

- Benicio (9.762)

- Lorenzo (9.391)