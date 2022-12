SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A padaria St. Chico da rua dos Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, vai fechar as portas no fim de dezembro após o edifício onde fica o espaço ter sido vendido para uma construtora. O anúncio foi feito nas redes sociais do estabelecimento.

As outras duas unidades ?uma na rua Fernão Dias, no mesmo bairro, e outra na avenida Higienópolis, no centro da cidade? seguirão abertas ao público. A padaria também funciona com entregas via aplicativos.

A padeira e sócia da St. Chico Helena Mil Homens diz que a construtora iniciou as obras antes do previsto, inviabilizando o funcionamento do espaço. "Começou a ter goteira, a luz foi cortada algumas vezes", conta ela, que é moradora do bairro.

"A gente precisa sair do imóvel o quanto antes. Estamos muito chateados com tudo que está acontecendo, com a velocidade com que a coisa acelerou", segue.

Levantamento da BBC aponta que 28% de todos os alvarás de demolição emitidos no ano passado na cidade de São Paulo se concentraram na subprefeitura Pinheiros, a campeã paulistana.

Em fevereiro deste ano, a tradicional lanchonete Oregon, localizada na esquina entre a rua dos Pinheiros e a avenida Pedroso de Moraes, também fechou as portas após ter seu prédio comprado.

O edifício de oito andares foi adquirido pela a Yuca ?empresa conhecida por reformar construções e criar colivings e outros formatos de moradia.

Tags:

Obras