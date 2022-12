SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cotada para retornar ao comando do Ministério do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede) participa de evento sobre a agenda do agro e do clima nesta quinta-feira (22).

Vai debater com José Carlos da Fonseca Junior, diretor-executivo do Ibá (Indústria Brasileira de Árvores) e Beto Mesquita, diretor de florestas e políticas públicas da BVRio.

O encontro é promovido pelo movimento Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, que reúne representantes dos setores financeiro, acadêmico e outros membros da sociedade civil.

O evento acontece no momento em que a ex-ministra e deputada federal eleita enfrenta reações dentro do PT, contrárias ao nome dela no comando da pasta com questionamentos sobre resistências no agro.